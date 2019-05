DESPIDEN A TRABAJADORES DEL CONAFE POR POLÍTICA DE AUSTERIDAD DE AMLO

Siete trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), fueron despedidos sin liquidación, víctimas de la política de austeridad del Gobierno Federal, por lo que se manifestaron a las afueras de las oficinas ubicadas en la calle 61 del Centro Histórico de la Ciudad Capital.

Uno de los afectados, Felipe de Jesús Bass Rocha señaló que hay trabajadores que cuentan con 18 años de antigüedad, por lo que esperaban que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de campaña de otorgarles una base, sin embargo fue todo lo contrario, pues cinco trabajadores del municipio de Campeche fueron despedidos, uno de Escárcega y otro de Candelaria.

“El pasado tres de mayo, el pasado viernes nos informan que hemos sido despedidos del Consejo Nacional de Fomento Educativo aquí en Campeche, no hay justificación, ni liquidación, solamente fue voz por eso es que nos presentamos a nuestras labores en horario normal, esto nos afecta mucho porque vivimos al día, esperábamos que conforme al discurso del presidente López Obrador nos basificaran como él había dicho que no se iban a despedir trabajadores en las delegaciones pero no cumplió su palabra”.

Dijo que a nivel nacional son más de 600 los trabajadores despedidos, mismos que se unirán en un movimiento para hacer llegar al presidente un pliego petitorio exigiendo que se respete su antigüedad, y es que hay trabajadores de otros estados que ya tenían hasta 25 años de servicio.

“Se está haciendo un movimiento nacional con todas las delegaciones porque en el país fueron despedidas más de 600 personas con más de 25 años, nos estamos coordinando con estados como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, queremos hacerle llegar un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador deben estar esta semana”.