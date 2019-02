DESPIDEN SIN LIQUIDACIÓN A 14 TRABAJADORES DE LA CONAGUA

Inconformes por el despido injustificado del que afirman fueron objeto, 14 trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Campeche denunciaron no se les pagó liquidación alguna y no se tomó en cuenta los años de servicio a la institución que indicaron van de 25 el que menos antigüedad tiene y otros, de más de 40 años.

Entrevistados a las puertas de la delegación en esta ciudad, indicaron hace dos días les informaron que no prestarían más sus servicios en la Comisión, pero hoy les indicaron que no recibirían indemnización alguna y mucho menos liquidación por los años trabajados, lo que puntualizaron es una arbitrariedad.

Asimismo, aseguraron están en total estado de indefensión pues afirmaron no hay abogados que quieran tomar su caso, y tampoco las autoridades encargadas de defender al trabajo, aceptan hacerlo.

Confiaron en que su denuncia se haga viral y esta situación llegue a oídos del Jefe de la Nación, porque manifestaron se trata de una injusticia.

-Vamos a iniciar un trámite legal y ya nos negaron el acceso a la dependencia; ya no podemos checar tarjeta, ni acercarnos a las computadoras y vamos a asesorarnos legalmente.

Los ex trabajadores de la Conagua, entre ellos Gabriela Arroyo Esqueda, del área de Agua Potable; Juan domingo Salazar Rojas, servicio meteorológico nacional, encargado de observatorio Campeche y Ricardo Rodríguez Rivero, de la Dirección técnica, aguas superficiales, lamentaron la sorpresiva situación que enfrentan a partir de este jueves.

Fue Rodríguez Rivero, con 65 años de edad de los que 37 lo hizo en la dependencia federal, quien fue más puntual en la situación que enfrenta y el trato recibido.

-Fueron 37 años trabajando, “bien servido, señor, que le vaya bien, vaya por su pensión, hasta nunca”. Ese es el pago que nos da la Federación, el gobierno federal por hacer un trabajo honesto; no somos ricos, vivimos de nuestro trabajo.

-Hemos desempeñado nuestro trabajo y hemos dejado la vida acá. Necesitamos hacer una demanda pero todas las puertas se cierran, el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia, los Colegiados, los abogados, hay un cierre total, no hay manera de luchar, entonces, ahí se ve la saña del gobierno de decir: ya terminaste aquí, compa, camina. No es la manera; hay maneras, hay concordia, sabes qué Rodríguez, dentro de tres meses va a llegar la reestructuración, prepárate porque creo que tú, ve tu situación, ve tu… agregó sin poder evitar que las lágrimas surcaran sus mejillas y la voz se le entrecortara.

-Yo salgo con las manos dándola a las jefes, no necesito la liquidación porque me estás avisando, pero de la noche a la mañana te dicen sabes qué, estás frío. Ya. Eso es lo que no se vale, esto ya se coció, vamos a ver cómo procedemos, vamos a defendernos ante lo que quede de las leyes y hacer lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros en la nueva vida que vamos a emprender ahora.

En lo personal, hay que demanda, ya tengo 65 años y qué más puedo decir. Gracias por venir, son los únicos que nos escuchan, nadie más lo hace, concluyó.