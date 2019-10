DESPLEGARÁN LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA PARA FRENAR ROBO EN ESCUELAS

Durante su gira por Chiautla de Tapia, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al general Luis Rodríguez Bucio desplegar elementos de la Guardia Nacional en la zona serrana de Puebla pues le reportaron robos en las escuelas.

El mandatario dijo que lo alertaron sobre el incremento de la inseguridad en la zona, por lo que pidió al encargado de la Guardia Nacional y al gobernador Miguel Barbosa, que actúen al respecto.

“Ayer me decían unos comerciantes que no podían ir a vender en la sierra porque en el camino de Zacapoaxtla a Zacatlán los sobornan, los asaltan. Entonces aprovecho para enviarle este mensaje al comandante Bucio: es la interserrana, ahí hace falta más vigilancia”.

“Y también me llamó la atención que yo ando recorriendo todo el país y nunca me habían pedido con mantas que ayudara con la seguridad y vigilancia porque hay robos a escuelas. Desde aquí hacia la Mixteca, así que ya me está escuchando el gobernador y también el comandante Bucio para que se ponga orden a este asunto aquí en la Mixteca”.

El Presidente señaló que es hora de que los gobernantes se pongan a trabajar y dejen de aplicar la teoría de ocupar una tercera parte del día solo pensando, pues los problemas son claros y urge solucionarlos.