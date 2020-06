Detienen a tres policías municipales implicados en el caso Giovanni

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que fueron detenidas tres personas que pertenecían a la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, por su presunta participación en la muerte de Giovanni López.

“Mi compromiso fue el de hacer todo lo que esté en mis manos para que haya #JusticiaParaGiovanni y no descansaré hasta que cada implicado en este brutal acontecimiento sufra todas las consecuencias de sus actos”, escribió en su cuente de Twitter Alfaro Ramírez.

Además, reafirmó que el uso de cubrebocas no tuvo que ver en el caso Giovanni.

“No importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune”, reafirmó el gobernador de Jalisco.

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 7, 2020