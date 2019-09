DIABLOS ROJOS LLEGA MOTIVADO

Después de la trepidante serie frente a los Tigres de Quintana Roo, los Diablos Rojos del México se encuentran sumamente motivados para enfrentar a los Leones de Yucatán por el campeonato de la Zona Sur a partir de este sábado 14 de septiembre en punto de las 16:00 horas.

Víctor Bojórquez, manager escarlata, comentó, “Los veo muy motivados (a los jugadores), creo que el regreso que tuvimos el martes fue una dosis de motivación muy grande, el haber regresado en ese juego después de estar a solo un strike de perderlo y quedar eliminados fue una dosis de energía para los muchachos”.

Bojórquez dijo que la serie por el campeonato del sur contra los Leones va a ser igual de difícil que contra Tigres, “va a ser una serie muy intensa, Leones trae muy buen pitcheo, traen muy buen bateo, y la verdad que de ser una serie muy peleada, el equipo de nosotros está jugando un buen beisbol sobre todo en casa, tenemos que buscar aprovechar los dos juegos aquí iniciando serie y tratar de irnos con la ventaja a Yucatán, hay que irnos juego por juego, inning por inning, creo yo que los muchachos están más que listos para esta serie y buscar por todos los medios ganar”.

Para Víctor Bojórquez y los jugadores escarlatas el apoyo del público ha sido espectacular. “El apoyo de la afición fue muy importante el apoyo que nos brindaron, nunca se rindieron al igual que el equipo, el martes me sorprendió ver a la gente tan emocionada tan ilusionada con el juego y que nunca se rindieron, estábamos perdiendo y la gente siempre apoyando, confiados en que íbamos a regresar, como que ya presentían algo grande y la verdad que es de agradecerse”.

“Le he comentado a algunos de los periodistas que me han entrevistado que se les agradece, ya que sabemos que muchos de ellos viajan en metro, microbús, combis, de lugares muy lejos de aquí, hacen una hora, dos horas, tres horas para llegar al estadio, y juegos como el del martes y miércoles que duraron bastante tiempo, ellos siempre con el equipo apoyándonos, quien sabe cómo se regresaría mucha gente a sus casas a esa hora de la noche, pero sin importarles eso nos apoyaron hasta el último out y la verdad es que eso se agradece y estamos muy contentos y motivados por el apoyo que nos dan, no me queda más que agradecerles todo el apoyo y esperemos darles esa gran satisfacción de ser campeones, creo que se lo merecen y se lo merece el equipo y vamos a ir con todo para poder lograrlo”, finalizó.