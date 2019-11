DIEGO LUNA SE UNIÓ A MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

En la lunada que se realizó con motivo de la marcha feminista en contra de la violencia a las mujeres, se presentó el actor y director Diego Luna. Ahí estuvo acompañando a algunas mujeres y envió un mensaje de felicitación a todas ellas por atreverse a salir a las calles a manifestarse y a exigir un derecho que deberían de tener por sí solo.

Luna calificó como “inaceptable” el hecho de que “seamos el país de América Latina más peligroso y que no estemos haciendo algo. No quiero vivir en un país donde las mujeres no pueden ser quienes son en plena libertad y me sumo a su grito de justicia”.

El director presentó su cortometraje “Nosotras” de Natalia Beristáin en el Atrio de San Francisco en punto de las 20:00 horas como ya lo había anunciado anteriormente.

#Niunamenos y #Cruzadaconnosotras son los dos hasthag con los que Diego Luna se mantuvo apoyando previo y durante este día en apoyo a todas las mujeres que se manifestaron en contra de la violencia de género.