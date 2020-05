Diez denuncias por violencia familiar ya recibió el Tribunal de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia del Estado solo ha conocido de diez casos de maltrato al interior de la familia tanto en Campeche como Ciudad del Carmen, señaló su presidente Miguel Ángel Chuc López, quien indicó los Juzgados Familiares han recibido seis ratificaciones de órdenes de restricción en el periodo que va del 23 de marzo al 20 de mayo, periodo de aplicación de la contingencia sanitaria.

-Consideramos no es un incremento, tampoco se trata de una normalidad, estamos en el sentido de que no ha habido un aumento en los reportes. No quiere decir que la situación sea tersa, pues en cada familia hay diferentes circunstancias, ni todas son derivadas del confinamiento –señaló.

Comentó hasta el año pasado se consideró la violencia como una alerta de género pero apuntó muchos derivados de usos y costumbres en comunidades, fuera de las grandes concentraciones de población y añadió es una circunstancia a la que se le debe dar atención y prevención en cada una de las facultades que tiene cada institución.

-El Poder Judicial ha abordado desde la función que le corresponde, la atención a todo lo que nos judicializan por la Fiscalía, cuando es en materia penal, las órdenes de restricción como una medida preventiva para evitar que la violencia de género se continúe dando y, en la especialización de cada juzgador está el tomar cursos para que las resoluciones y acuerdos siempre sean considerando la perspectiva de género –aseguró.