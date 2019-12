DIFUNDEN TRÁILER DE BLACK WIDOW

Marvel Studios publicó el tráiler de su película Black Widow (Viuda Negra), cuya protagonista es Scarlett Johansson, quien ya se ha viralizado.

También se difundió este martes el póster de la película, la cual se estrenará el 1 de mayo del 2020.

En el avances de casi dos minutos se ve a Scarlett Johansson así como a actores como Samuel L. Jackson.

Usuarios de redes sociales no tardaron en destacar lo bien que luce la actriz con el papel principal en Black Widow, cuyas expectativas son muy altas.

“I’m done running from my past.” Watch the new teaser trailer for Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/uFtpn3j7OS

— Marvel Entertainment (@Marvel) December 3, 2019