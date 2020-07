Diputada del PES propone iniciativa de reforma llamada “Ley Antimemes”

La diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES) Nayeli Salvatori, propuso prohibir la alteración de audio, video e imagen, por lo que fue bautizada “Ley Antimemes”.

La diputada de San Pedro Cholula, Puebla, comentó que su propuesta consiste en una extension a la Ley Olimpia, una reforma al Código Penal Federal.

Gracias a mis compañeros Diputados de todas las bancadas por su apoyo en esta reforma, muchos medios no están contentos xq recuerden que los linchamientos mediáticos y las blasfemias virales se cobran, pero ya basta de atentar vs la dignidad humana x dinero.

“Cualquier manipulación, falsificación de un audio, de un video, de algún contenido digital, modificado de manera dolosa, para dañar su dignidad, la moral y pueda ponerlo en peligro, será castigado, será un delito federal” comentó Salvatori.

La idea es castigar la falsificación de documentos públicos con prisión de 5 a 10 años de prisión y de 200 a 360 días de multa. En el caso de documentos físicos o digitales privados con 1 a 5 años de prisión y de 200 a 360 días de multa.

Esto después de que la diputada publicará un video en TikTok en el pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 30 de junio.

En el video se observa a la funcionaria caminando al ritmo de una canción del género reggaeton en la que se escuchan unos disparos, mismos que simula hacer.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

