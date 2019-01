DIPUTADOS ELIGEN MESA DIRECTIVA, MERCK ESTRADA SE NIEGA A RENDIR PROTESTA

Con 31 votos a favor y uno en contra, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó este día la propuesta conjunta para la conformación de quienes integrarán la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, que inicia el próximo viernes 1º de febrero y concluye el 31 de marzo del año en curso, mesa directiva que presidirá un integrante de la bancada morenista.

En sesión previa en el recinto oficial de sesiones, la Diputación Permanente presentó una propuesta conjunta, y que sometió a consideración del pleno, sesión a la que asistieron 32 de sus integrantes.

La mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera: presidente, Rashid Trejo Martínez (MORENA); primera vicepresidente, María Cruz Cupil Cupil (PRI); segundo vicepresidente, Merck Lenín Estrada Mendoza (PAN); secretarios, Leonor Elena Piña Sabido (PRI), Alvar Ortiz Azar (PVEM), Dora María Uc Euan (PANAL) y Claudeth Sarricolea Castillo (MORENA).

Cabe señalar que los diputados Lenín Estrada y Sarricolea Castillo, no rindieron la protesta de rigor, el primero por considerar que no se le consultó su quería participar por parte de su coordinador parlamentario, y la segunda por haber obtenido permiso para no asistir. A ambos se les citó para mañana, jueves, a la sesión de la Diputación Permanente para rendir dicha protesta.

La propuesta recibió 31 votos a favor y uno en contra, de la morenista Celia Rodríguez Gil, y se abstuvieron de hacerlo, los legisladores del albiazul, voto que se considera a favor según lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con excepción del coordinador parlamentario, Jorge Nordhausen Carrizales.