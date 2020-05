Diputados piden a fiscal actuar contra jóvenes agresores

Diputados del Partido Acción Nacional y del Trabajo, José Inurreta Borgés y Antonio Gómez Saucedo, piden a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), atender con prontitud la denuncia interpuesta por ciudadanos agredidos en días pasados por un grupo de jovenzuelos, cuando se acercaron a las oficinas del Sistema DIF Municipal Campeche a solicitar apoyo en despensas, ante la difícil situación que enfrenta por la contingencia sanitaria.

Gómez Saucedo pide de manera inmediata la aplicación de la Ley y “no se tiente el corazón de ninguna forma para que todo el peso de la ley caiga sobre los agresores; no puede ser que a los ciudadanos que padecen la emergencia sanitaria y económica, se les trate de esa manera, la instancia que sea”.

Consideró está lenta la impartición de justicia pues los agredidos ya presentaron su denuncia e identificaron a los agresores, e indicó indagarán por qué no se ha actuado en su contra, al tiempo que advirtió se corre el riesgo de que esta agresión se replique.

Inurreta Borges, por su parte, indicó no se justifica la violencia, hay denuncias sobre la agresión y pidió al Fiscal Manuel Herrera se haga la averiguación “sin ningún tinte político ni nada de eso simplemente que a esos jóvenes que ya están identificados porque la misma gente los identificó en las redes sociales, le tomen su declaración, por qué actuaron así”.

-Sin querer echarle más, que la Fiscalía haga su trabajo. Todos los ciudadanos merecemos justicia… hay mal sabor de boca porque se denuncia y no se hace nada; que el Fiscal quite ese mal sabor de boca, hemos visto otras agresiones y ahí se queda. La justicia existe y hay que pedir sea pareja y no se politice –manifestó.