Dirigentes de Morena deben dejar de pelear, deben escuchar las causas justas: AMLO

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema de la sucesión en la presidencia del partido que fundó y aseveró que sus actuales líderes tienen “un desbarajuste”.

“A mí me llama mucho la atención que llevan los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque yo tengo licencia porque soy Presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia, como más de un año y enfrascados en pleitos y todo.

Subrayó que un partido sin ideales y sin principios, que no piensa en la población y en las causas justas, solo funciona como una franquicia y un mecanismo para la “ambición vulgar.

“Eso no ayuda a ningún partido. No se debe de luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios, incluso buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México, qué proponen para que haya justicia, que haya igualdad, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, que eso debe de ser lo principal”, enfatizó.

Por lo que hizo un fuerte llamado a los integrantes del partido para que dejen a un lado las diferencias entre ellos mismos, que mejor vean y escuchen las necesidades del pueblo.