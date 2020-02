Dirigentes empresariales apoyan movimiento “un día sin mujeres”

Jean Du Bar y Edgar Curmina Rodríguez, presidentes de las Cámaras de Comercio y de la Industria de la Construcción brindarán todo su apoyo para que el próximo 9 de marzo, el personal femenino participe en el movimiento de un día sin mujeres.

Ambos aseguraron darán las facilidades para su participación, pues tienen derecho a hacerse escuchar y levantar la voz.

Curmina Rodríguez señaló la protesta se debe a la comisión de delitos de odio, más que feminicidio.

“Es reprobable, por supuesto que lo es. La mujer es la firmeza y la fuerza de este país. Haremos la invitación a las cien empresas que forman el padrón de socios de la CMIC y cada quien tomará su decisión”.

Du Bar del Río, por su parte, comentó también harán la invitación a los 450 agremiados al organismo que representa.

“Replicar la invitación a las empresas y creo que se trata de un asunto de valores hacia la mujer y por eso se está dando”.

“Creo de igual manera que las leyes no están apoyando, no contribuyen a que este tipo de situaciones no se den, no hay castigos y entonces no pasa nada”, manifestó.

Todo es una suma y al final “está haciendo erupción el volcán” y estamos viendo lo que ocurre, opinó.