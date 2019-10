DOCENTE ACUSA QUE ADLEMI SANTIAGO NO LO QUIERE REINSTALAR

Ante la negativa del Colegio de Bachilleres del estado de Campeche por respetar su reinstalación, Baltazar Caamal Dzib quien se desempeñaba hace cuatro años como prefecto del plantel 19 del Cobacam en Lerma advirtió que no le quedará más remedio que demandar de nuevo a la institución educativa.

Comentó que este lunes, con apoyo de algunos compañeros maestros, pudo entrar al plantel pero este martes otra vez lo dejaron fuera.

“Es una burla de parte del Cobacam, no respetan la Ley, me traen de un lado a otro, luché por cuatro años como para que ahora que el juez determinó mi reinstalación no la quieran respetar, la directora Adlemi Santiago Ramírez, me odia porque los demandé.

El afectado permaneció de nuevo en plantón en las afueras del centro educativo, sin que nadie pudiera abrirle las puertas, y ninguno de los empleados pudo ayudarlo, pues fue la instrucción no dejarlo pasar.