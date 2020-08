Doctor ingresado a urgencias dejó su camilla para atender a otro paciente

El doctor Miguel Ángel Arteaga, médico traumatólogo que tuvo una recaída repentina de salud y pasó de ser médico a paciente, pues se levantó de la cama para apoyar a sus compañeros en atender un caso de gravedad.

“En lo personal, no veo esto como un acto de heroísmo, sino como un acto de humanismo. Aunque me sentía mal, también tenía oportunidad de ayudarle a alguien más y no soy el único, yo sé que la mayoría lo vamos a hacer”, expresó el especialista en Traumatología y Ortopedia en una entrevista a EL HERALDO y MILENIO.

No fue un acto de heroismo, sino de HUMANISMO.Gracias Milenio Televisión. Posted by Miguel Angel Arteaga on Wednesday, 29 July 2020

El pasado lunes 27 de julio, el doctor quien trabaja en el Hospital General de Pemex Paraíso, Tabasco, empezó con un fuerte dolor de cabeza, presión alta, náuseas y vértigo, por lo que fue ingresado al área de urgencias del mismo nosocomio, poco después llegó un paciente con una herida de gravedad.

El paciente se trataba de un marino que trabajaba en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, donde al trasladar un cristal de gran tamaño, esté le cayó y lo lesionó, por lo que fue ingresado al hospital.

La situación del marino era delicada, ya que presentaba una profunda herida que involucraba una laceración en una arteria y una vena, lo que ocasionaba que perdiera mucha sangre.

Al ver la situación, el Dr. Arteaga se levantó de su cama y, aun con la bata quirúrgica de paciente, se sumó a sus compañeros ara atender la herida de gravedad del uniformado.

Hace años que no twiteaba…

… Hoy vale la pena volverlo a hacer. Con vocación de servicio, pero sobre todo, con HUMANIDAD. https://t.co/fuy3Xdolik — Miguel Angel Arteaga (@dr_arteaga) July 28, 2020

“Me animé a hacerlo porque mis compañeros, que son excelentes médicos, estaban batallando para contener esa hemorragia y teníamos dos misiones: salvar la vida del marino pero también salvar su brazo”, comentó el doctor, cuyas molestias no se debieron a causa del Covid-19.

Para el doctor Miguel Ángel Arteaga, la vocación, la compasión y el amor por el prójimo son motores más grandes que el dolor propio.https://t.co/5mooZEvtxb — El Heraldo de México (@heraldodemexico) July 31, 2020

Cabe mencionar que el personal que trabaja en el sector salud se ha visto severamente afectado por la pandemia del coronavirus, no sólo por contagios y decesos a causa del Covid-19, sino además por el desgaste laboral y emocional; sin embargo, el gremio no contiene sus esfuerzos y el Dr. Arteaga se convirtió en un estandarte que muestra la lucha y el compromiso de médicos, enfermeras, paramédicos, afanadores de hospitales y demás personal, por resguardar la integridad de las personas, entre la contingencia.