DOMINGO VENCE PLAZO PARA QUE CONGRESO RECIBA PRESUPUESTO

El Congreso del Estado deberá recibir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 en dos días como máximo pues el plazo vence el 19 de noviembre y estamos seguros se cumplirá en tiempo y forma, señaló Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, quien apuntó que puede haber un incremento que fluctúe entre el 4 y 7 por ciento del presupuesto que le corresponda a Campeche en el presupuesto federal.

-Es, como bien dice la palabra, un presupuesto, que puede ir incluso un poco más arriba o puede llegar a disminuir; el asunto es que esté dentro de los parámetros que estamos esperando los campechanos, porque como ustedes ven bien todo el recurso que ha llegado se ha estado canalizando correctamente en obras que tienen mucha calidad.

En entrevista comentó que luego de recibir la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, se convocará a una reunión con algunos Secretarios estatales y la comparecencia de la Secretaria de Finanzas, que aporten información para “entender mejor cómo están planteados los presupuestos”, lo que sería la próxima semana.

Por otra parte, sobre la petición del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), para que los diputados locales aprueben su propuesta de presupuesto por 238 millones de pesos para el próximo año, monto que se ejerció en el proceso electoral anterior, Méndez Lanz consideró lógico se busque mantener el mismo monto de hace tres años.

-Lo revisaremos de cualquier manera; hasta en tanto no lo revisemos, ver cómo se están comportando, cómo se están presentando los datos, pues no pudiéramos dar una opinión. Nos parece hasta cierto punto que el presupuesto no se mueva, muy similar al de hace tres años, y estaríamos viendo si es necesario en algunos puntos hacer las observaciones correspondientes.

Por último, en el caso de los once municipios, comentó se les ha mandado un exhorto para que sigan trabajando juntos, sobre todo en los casos de Calkiní y Palizada, pues tienen que aprender a trabajar en equipo.

-Todos deben trabajar para presentar su Ley de Ingresos, que puedan llegar en tiempo y forma al Congreso del Estado, y nosotros poder revisar y dar seguimiento a cada uno de ellos, incluso como siempre se ha hecho citarlos para que nos expliquen a detalle, incluso tenemos observaciones que ya fueron hechas por parte del Consejo Coordinador Empresarial, donde debemos poner más cuidado en el análisis, para que toda la gente sienta que sus recursos son bien empleados, y que de alguna manera no sean tan onerosos, que no los puedan cubrir.