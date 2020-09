Domo de Siglo XXI reanuda actividades presenciales el lunes

Raúl Humberto Guerrero Gala, entrenador de gimnasia artística confirmó que será el próximo lunes cuando se retomen los entrenamientos presenciales bajo un gran dispositivo de seguridad e higiene en el Domo de Siglo XXI, en horario de 4 de la tarde a 8 de la noche.

“Solo vamos a atender a personas hasta un 30 por ciento del grupo que tenemos, no podemos excedernos. Aunque en gimnasia trabajamos por aparatos y es un poco menos riesgoso ya que no vamos a tener contacto con os niños por ahorita, hasta checar todo el trabajo que se está realizando, y con los entrenadores solamente vamos a tener dos, porque no podemos tener más, divididos en aparatos”, explicó.

Abundó que los asistentes guardarán la sana distancia, se les tomará la temperatura corporal antes de ingresar, aplicará gel antibacterial, “todo, todas las medidas de seguridad que nos está pidiendo a nivel nacional la Federación, el Gobierno Municipal y sobre todo el Gobierno Estatal, ya estamos listos para regresar”.

Dijo que están delimitando las áreas del domo de Siglo XXI, donde por parte del municipio hay otras disciplinas que hacen uso de las instalaciones, y atendiendo las recomendaciones de la autoridad de tener delimitadas las áreas de acceso y salida, todo bien señalizado.

“Una de las ventajas que tenemos en el domo de Siglo XXI es que está en un área abierta, que en el centro está el domo y alrededor tiene una reja perimetral con una distancia aceptable, y eso es una ventaja porque hay una buena fluidez de aire natural”, comentó.

Por último indicó que junto a todo su equipo están en la labor de acomodar los aparatos nuevamente, ajustarlos, limpiarlos, lijar las barras, aceitarlas, ajustarlas, lavar las mallas, las camas elásticas, las colchonetas, todos los equipos, además de que se adquirió el material suficiente para la limpieza general y como para cuatro meses más, “tenemos todo preparado, contamos con cloro, sanitizante, mascarillas, caretas, gel antibacterial, jabón líquido, termómetros infrarojos, separadores de distancia, tubos y vallas para delimitar, en fin, un trabajo a fondo se está haciendo para tener todo listo para el lunes”, concluyó.