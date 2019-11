DOS AVIONES CHOCARON EN EL AEROPUERTO DE SAN ANTONIO

Dos aeronaves privadas chocaron este viernes en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

Al lugar llegaron elementos de emergencia quienes atendieron a los tripulantes. No se reportaron personas heridas.

Medios locales lograron captar imágenes del accidente que provocó que uno de los aviones quedara encima del otro.

Este accidente ocurrió mientras los aparatos estaban en tierra y, hasta el momento, no se sabe las causas del mismo.

DEVELOPING: Aerial footage over San Antonio, Texas, shows two planes after they collided at San Antonio International Airport with authorities saying no injuries were reported but emergency crews are now responding to a possible fuel leak. More tonight. https://t.co/uEqR1X8AMX pic.twitter.com/PMgqkm3ifj

— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 15, 2019