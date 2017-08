DUPLICAR PRODUCCIÓN DE MIEL CON MISMAS COLMENAS, META DE ESTE AÑO: SDR

Al señalar que demasiados programas asistencialistas han hecho cambiar de mentalidad a los productores en general, pues “antes te pedían trabajo, hoy te piden apoyos”, Armando Toledo Jamit, secretario de Desarrollo Rural apuntó que en el caso de los apicultores campechanos, la meta de este año es hacer más miel con las mismas colmenas y los mismos productores, lo que aseguró se logrará con capacitación.

-Con los programas asistencialistas hemos hecho que dependan y no los hemos enseñado a trabajar y eso ha sido contraproducente. Una actividad tan ancestral donde tenemos especialistas de años… se ha estado dejando la actividad, por el apoyo.

Para resolver esta situación, Toledo Jamit indicó que la estrategia es lograr la recuperación de las abejas con la compra de reinas, además de duplicar la producción del dulce con menos colmenas, ante la pérdida registrada esta temporada por la fuerte sequía, y que los apicultores siembren especies con fuerte floración

-La meta de esta administración es hacer más miel con las mismas colmenas y los mismos productores y esto se va a lograr con capacitación. Tenemos que regresar a lo que saben hacer los productores apícolas: producir abejas reinas, limpiar el apiario, darle el tema de sanidad, el tema de melíferas pues tenemos especies que producen flor, hay que empezar a cultivar especies que producen miel; en vez de darle el azúcar que damos para la época crítica, estamos dando semilla de especies melíferas.

-En una sequía no nada más se produce menos, también se van los enjambres. Qué se puede hacer: fortalecer las cajas que quedan, las colmenas que te quedaron para hacer alzas, para seguir creciendo, es la única manera de reactivar la apicultura. La otra es que compren colmenas pero no se pueden traer de fuera por el tema del cordón fitozoosanitario.

-No se pueden traer porque son abejas italianas que no soportan el cambio hacia la zona del trópico o sub trópico húmedo por eso necesitamos es fortalecer lo que quedó, crecer, ampliar las alzas y crecer con abejas reinas. Además, el cambio de abeja reina es una actividad que debería realizar año con año el productor, es un trabajo permanente, por eso hemos dicho en las giras que el apicultor no solamente se tiene que dedicar a tener colmenas, tiene que hacer apicultura.

-Son siete mil productores del sector social. La época difícil es la de lluvias y los apoyos que damos se dan a partir de las lluvias porque hay poca floración y la miel necesita apoyo para nutrirse. Estamos presentando un programa de inversión de 10 millones de pesos para alimentación y cambio de abejas reinas para todos los productores y en el caso de las abejas reinas, tenemos un programa con el Instituto Tecnológico de Hopelchén para la producción de abeja reina y le llegue al costo, en lugar de pagar 150, 200 pesos por una reina, paguen 50 pesos, pero, además, capacitación y estamos trabajando para que los productores hagan sus núcleos, sean ellos los que produzcan sus abejas reinas.