Economía de México no superará el 1 por ciento en 2020

El economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities (BofA), Carlos Capistrán, señaló que aunque la economía mexicana acelerará, pero de una forma poco vigorosa, y pronóstico un crecimiento de 0.9 por ciento con una tendencia a la baja.

Enfatizó que ante la incertidumbre por decisiones de la administración y un posible recorte a la calificación del país, las posibilidades de que la aceleración sea mayor a 1 por ciento son mínimas.

“Lo que estamos viendo es que no hay inversión, eso me preocupa mucho porque la falta de inversión hace que un país no crezca hoy ni mañana, entonces el crecimiento potencial puede estar en riesgo de bajar”.

Luego de que las finanzas de México se estancaran y hubieran bajas inversiones en 2019 y con unas finanzas muy ajustadas para 2020, “Hay riesgo de que el crecimiento baje un poco respecto al promedio que habíamos tenido. El promedio de los últimos 20 años había sido arriba de 2 por ciento, pero existe la posibilidad, por cómo vamos empezando, que el promedio de los siguientes años pudiera estar por debajo de 2 por ciento”, señaló.

Se pronunció porque el gobierno federal genere las condiciones para que la inversión crezca. “Se debe brindar certidumbre sobre las políticas públicas que se van a seguir. Ya no pueden seguir las discusiones ni los dobles discursos, porque hace un año se debatía si se iba a continuar con la apertura del sector energético o no, nosotros consideramos que lo mejor para el país es abrirlo al sector privado, pero a estas alturas ésa ya no es la discusión, porque lo que debe haber es certidumbre, si es no, de acuerdo, entonces no. Pero el mayor problema que hemos tenido es que una parte del gabinete dice que sí, pero después resulta que no… Lo mismo pasa con otros temas… Entonces, aunque se elija lo que menos conviene, es mejor que se mantenga esa decisión para generar certidumbre”.

Recomendó a la presente administración ser más congruente con el camino que lleva. “El gobierno debe ser más asertivo y mantener el camino que ha elegido”.