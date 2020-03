El Dr.House opina sobre el coronavirus

Miles de científicos y médicos alrededor de mundo buscan afanosamente una cura para terminar con la pandemia del coronavirus, que hasta el momento ha dejado más 470 mil infectados.

Y el actor ingles Hugh Laurie, quien diera vida al especialista en Nefrología e infectología, Gregory House, en la serie americana Dr. House, no está ajeno a ello y escribió en redes sociales lo que diría el aclamado personaje.

“No puedo hablar por House, obviamente -nadie me escribió palabras inteligentes para decir-, pero estoy bastante seguro de que él les diría que no es cuestión de ‘resolver’ el COVID-19. Esto es una epidemia, no un problema de diagnóstico. Lo resolvemos entre todos estando alejados“, fue la opinión de Laurie ante el coronavirus.