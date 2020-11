El laydismo sigue vigente: Layda nos enseñó a no claudicar: Bertha Pérez

Hoy por hoy, el “laydismo” sigue vigente; en 1997 llegó una mujer que nos enseñó a no claudicar, aseguró Bertha Pérez Herrera, ex regidora de Campeche, quien agregó que los militantes de MORENA, deben estar unidos, no creer noticias falsas que los confronten.

-Layda Sansores nos enseñó el camino de la libertad, a defender nuestros derechos y a seguir nuestros sueños por imposibles que parezcan; a luchar por las causas justas y no ha sido fácil –manifestó.

En conferencia de prensa, Pérez Herrera aseguró “somos afortunados de estar viviendo la Cuarta Transformación política de México, de que existan las redes sociales y la gente se pueda expresar, contar su verdad.

-Layda Sansores es el camino, una mujer justa que defiende al pueblo desde las trincheras en las que se encuentre, una mujer con ideales, que motiva a niños, jóvenes y adultos a sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación, que pretende dar continuidad a las propuestas del Presidente, y que hará realidad la segunda emancipación de Campeche –manifestó.

Para ello, enfatizó es necesaria la unidad de los militantes del partido guinda, no permitir les afecten las noticias falsas, ni permitir confrontaciones, “seamos más inteligentes, vamos a alinear las filas como un ejército revolucionario de las conciencias y de la emancipación pacífica del pueblo de Campeche.