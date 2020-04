El mundo artístico se une para celebrar a los trabajadores de la salud

Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud han anunciado para el 18 de abril “One World: Together at Home”, un especial de dos horas en medio de la pandemia de coronavirus que se transmitirá simultáneamente en todo el mundo en ABC, CBS y NBC (entre muchas otras plataformas sociales), y será presentado por los anfitriones del primetime de esos tres canales: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Entre las redes y plataformas que transmiten el especial, además de ABC, CBS y NBC, figuran las señales de ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros.

Lady Gaga estuvo presente en una conferencia de prensa de la OMS el lunes por la mañana para anunciar que ha ayudado a recaudar USD 35 millones en los últimos siete días para la organización.

“One World: Together at Home” contará con las actuaciones de Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma.

“Celebrar a los trabajadores de la salud en la primera línea de la pandemia será un componente crucial del especial, dijo Hugh Evans, cofundador / CEO de Global Citizen. “A medida que honramos y apoyamos los esfuerzos heroicos de los trabajadores de salud comunitarios, One World: Together At Home pretende servir como fuente de unidad y aliento en la lucha global para terminar con COVID-19”, dijo Evans en un comunicado.