El mundo del entretenimiento lamenta el fallecimiento de Chadwick Boseman

La muerte del gran rey de ‘Wakanda’ a conmocionado a Hollywood y al mundo del entretenimiento este viernes por la noche en Los Ángeles.

El actor que interpretaba a ‘Black Panther’ falleció a causa de cáncer de colon, por el cual estuvo en tratamiento por cuatro años, sin darlo a conocer públicamente y con el cual rodó muchas de sus películas.

El mundo perdió a uno de los actores más queridos por la comunidad afroamericana.

La trágica noticia la dieron a conocer sus representantes en un comunicado, donde también confirmaban su enfermedad donde por cuatro años luchó y grabó las películas en las que participó entre quimioterapia y cirugías.

“Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Desde ‘Marshall’ hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia”, informaron.

Aunque participó en muchas películas, su gran papel fue el de “Black Panther” en la franquicia Marvel, que dedicó una cinta a este superhéroe que recaudó en todo el mundo 1.347 millones de dólares y se convirtió en todo un emblema de orgullo para su base de seguidores.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020