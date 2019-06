EL MURO CONTINÚA, TRUMP GANA DEMANDA A CONGRESO

Este martes, un juez de los Estados Unidos rechazó una demanda presentada por líderes demócratas en la que intentaban frenar los recursos destinados a la construcción del muro fronterizo con México.

Tras esta medida, los fondos aprobados anteriormente por el Congreso de Estados Unidos serán canalizados para esta construcción.

El juez federal determinó que el poder legislativo no tiene competencia para demandar al ejecutivo por haber excedido sus poderes e intentar detener el dinero.

La demanda encabezada por la líder demócrata, Nancy Pelosi, pretendía bloquear cerca de mil millones de dólares que el Pentágono destinó para construir el muro.

Mientras tanto, el presidente Trump festejó la noticia en redes sociales donde comentó que es un gran triunfo para continuar con la construcción del muro.

Un gran paso en la dirección correcta. ¡El muro está en construcción!, declaró Trump.

Just had a big victory in Federal Court over the Democrats in the House on the desperately needed Border Wall. A big step in the right direction. Wall is under construction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2019