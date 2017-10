EL “PETRO YUAN” NACE PARA COMPETIR CON EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Desde el pasado 15 de septiembre, fecha que Venezuela eligió para declarar su independencia del dólar estadunidense en el mercado de hidrocarburos, la cotización de la Cesta Venezuela de petróleo crudo avanzó casi 19.76 yuanes (CNY) en la semana del 16 al 20 de octubre.

El abandono, por parte de Venezuela, de las cotizaciones en dólares para su petróleo crudo generó una avalancha de reacciones entre los analistas financieros internacionales que ven en esta medida un claro desafío de China a la hegemonía mundial del dólar estadunidense.

En un esfuerzo por evadir las sanciones de Estados Unidos, Venezuela dijo a los operadores de los mercados de petróleo que ya no recibirá ni enviará pagos en dólares, anticipó una semana antes la publicación en línea Zero Hedge escrita y editada por reconocidos especialistas de asuntos financieros que firman como Tyler Durden, el mítico personaje de la película Fight Club (El Club de la Pelea).

Estados Unidos está lanzando a Venezuela a los brazos de Rusia y de China con su ideología arcaica de los años 50. Están generando una guerra fría que no sirve a sus intereses señaló a Excélsior desde la ciudad de Washington Alexander Main, analista asociado Senior del Center for Economic and Policy Research (CEPR) que tiene entre sus fundadores al Nobel de Economía 2001, Joe Stiglitz, y a especialistas senior en temas de Latinoamérica como Mark Weisbrot.

La inminente introducción de las operaciones de compra-venta de petróleo en yuanes es una medida muy audaz de parte de los chinos debido a que Estados Unidos no va a ceder la base de su hegemonía –dado que el dólar es la moneda de las reservas monetarias del mundo- sin pelear, dijo el analista estadunidense Max Keiser.