El portal del Conapred fue hackeado por presuntos integrantes de Anonymous

El colectivo de hackers mas reconocido del mundo sigue muy activo, esta mañana el portal oficial de Conapred, fue hackeado por presuntos integrantes de Anonymous Iberoamérica, quienes se expresaron en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al ingresar a la página de internet aparece un mensaje del grupo internacional de hackers que indica que el gobierno encabezado por López Obrador hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa.

“En Anonymous estamos muy decepcionados, en anteriores ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto y del gobierno de Felipe Calderón, de hecho los actos de censura contra la periodista Carmen Ariztegui fueron los que nos dieron origen y nuevamente esta misma razón es la que nos está sacando de nuestro letargo”, indicaron.

Anonymous aseguró que no permitirá que la censura forme parte de la cotidianeidad como en el pasado.

“De no cumplir con sus propias promesas de campaña nos veremos en la OBLIGACIÓN de actuar en pro de nuestros ideales. El conocimiento es libre, le pese a QUIEN le pese. SOMOS ANONYMOUS, SOMOS LEGIÓN NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS Si necesitas comunicarte con nosotros puedes hacerlo al twitter @Ibero_Anon, solicitando follow para que nos puedas enviar mensaje privado”, señalaron.