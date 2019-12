El Premio al Director del Año será para Quentin Tarantino

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino recibirá el Premio al Director del Año durante la gala de premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que se llevará a cabo el 2 de enero próximo.

El realizador será reconocido por su trabajo en la cinta Había una vez… en Hollywood (Once upon a time… in Hollywood), protagonizada por Leonardo DiCaprio (“Ricky Dalton”) y Brad Pitt (“Cliff Booth”).

Harold Matzner, presidente del encuentro fílmico, que se llevará a cabo del 2 al 13 de enero próximo, resaltó el talento de Tarantino para capturar la esencia de Hollywood de 1969 en su cinta más reciente, “¡estamos encantados de honrar a Quentin Tarantino una vez más por la excelente calidad de su trabajo, esta vez con el Premio al Director del Año!”.

Otros de los galardonados del festival serán el director, guionista y productor Martin Scorsese, reconocido con el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y Emmy, quien recibirá el Premio Visionario por su largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de Charles Brandt, y que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

La actriz y modelo Charlize Theron será reconocida con el Premio International Star por su papel de “Megyn Kelly” en la cinta Bombshell, del director Jay Roach, basada en el escándalo de acoso del director de una cadena de televisión estadounidense.

De igual manera serán distinguidos en la gala, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Palm Springs, la actriz y cantante Jennifer Lopez, y los actores Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Antonio Banderas.