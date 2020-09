El presidente López Obrador anunció que habrá solicitud para consulta a expresidentes

Durante su conferencia de prensa de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene preparado un borrador para solicitar la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes.

Lo anterior, dijo que sería en caso de no llegar al número de firmas que se está recaudando con la ciudadanía, además dijo que lo presentaría por escrito el día de mañana 15 de septiembre.

“En efecto mañana se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de inconformidad de la ley de la consulta popular y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas, quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa no quedarnos solo en la democracia representativa, avanzar”, dijo López Obrador.

Además agregó que “si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, bueno el borrador de un escrito que hoy voy a revisar, para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo, si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas”.

"Mañana se las voy a dar a conocer, vámonos por partes, porque tengo que fundar, tengo que justificar el porqué de la consulta, al solicitar al Senado en este caso podría serlo la Cámara de Diputados, lo voy a hacer si decido hacerlo de acuerdo a lo que suceda con la recolección de las firmas, lo voy a enviar al Senado, aunque tienen que ver las dos cámaras, mañana ya les informo a ustedes", destacó AMLO.