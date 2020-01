El público desconoce muchas cosas de mi vida, asegura Paris Hilton

Paris Hilton asegura que el público desconoce muchas cosas de su vida y que serán revelados en un documental. “Hablo de cosas de las que es muy difícil decir”, dijo la cantante en una reunión de críticos de televisión.

La producción que va a ser difundida por medio de una plataforma digital, relata por primera vez, la adolescencia de la también modelo, que pasó un tiempo en un centro de tratamiento para jóvenes con problemas emocionales y de comportamiento en Utah.

“Al crecer en Hollywood, es muy difícil confiar en la gente porque no sabes cuáles son sus intenciones. He sido traicionada muchas veces en mi vida. Pasar por tanto, me ha convertido en la persona fuerte que soy ahora”, destacó.

En 2003, Paris y Nicole Richie se hicieron mundialmente famosas gracias a su programa de televisión The Simple Life, el cual las retrataba como ‘rubias tontas’, imagen que aún hace estragos en su vida, y que desea borrar con este proyecto que se llama This is Paris.