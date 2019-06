EL QUE TENGA LOS TAMAÑOS QUE SE REGISTRE: MORENO CÁRDENAS

La convocatoria para la elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI), va a salir la próxima semana; todos son aspirantes, señaló el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al congratularse que varios de sus adversarios políticos se reúnan para platicar y puedan construir consensos, empero, cuestionó que hablen de imposiciones pues serán los 6.5 millones de militantes priistas los que decidirán mediante consulta directa, lo que estimó es garantía de que habrá “piso parejo” para todos.

-Se preocupan porque tuvimos una reunión los gobernadores emanados del tricolor, y once de doce coincidieron en un proyecto al final del día, ir juntos, en unidad a participar en el proceso de selección interna, y de quienes afirmó son gobernadores priistas comprometidos que van a trabajar por la unidad de su partido.

-Me da mucho gusto que se reúnan, que trabajen, que platiquen, que vean por el bien del partido; eso habla de que podemos construir, siempre, lo mejor para nuestro instituto político y hay que estar preparados, el que tenga los arrestos, el que tenga los tamaños, el que tenga las ganas, cumpla los requisitos y se registre en la elección interna.

Más adelante, consideró puede adelantarse la fecha de la elección por lo que el proceso podría realizar antes del 19 de agosto y los registros serán en la tercera semana de junio, por lo que contarán con 45 días de campañas y la elección el segundo domingo de agosto.

En este contexto, Moreno Cárdenas aseguró conocer el país y ser respetuoso, cuidadoso y coherente, e indicó la congruencia es “piso parejo, que no haya dados cargados”.

-No he asistido a ningún estado de la República, mis derechos políticos están a salvo y lo pudiera hacer los fines de semana, pero estoy concentrado en mi labor como Gobernador y en respetar la convocatoria que emite al Comité Ejecutivo Nacional… hay otros que piden piso parejo y andan en todos los estados pidiendo el apoyo y el respaldo de los priistas ¿quién los entiende?

-Los respeto, los aprecio, los reconocemos mucho, pero nos vamos a ver, el que quiera participar y cumpla con los requisitos, en la interna. Y en la interna la va a ganar quien tenga el voto mayoritario de las priistas y de los priistas de todo México.

Por otra parte, el mandatario campechano aseguró avanza bien el proyecto del Tren Maya y que las licitaciones y los primeros trabajos podrían darse en el mes de septiembre y a finales del año, arrancar parte de las obras. Agregó la próxima semana se inaugurará el Puente de la Unidad, inaugurará otras obre y anunciará varias más.