El romance entre Belinda y Nodal es falso, afirma Bisogno

Desde que salió a la luz el romance entre Belinda y Christian Nodal, Daniel Bisogno aseguró que era falso y que se trata solo de una táctica publicitaria. Y este martes, el conductor de Ventaneando añadió más elementos a su “teoría conspirativa” sobre la pareja de La Voz Tv Azteca.

Durante la emisión del famoso programa de espectáculos, Bisogno reiteró que Belinda podría incluso estar viendo a un exnovio. Todo comenzó cuando en la emisión hablaron del romántico dueto que los dos coaches compartieron en el reality de canto.

“Seamos honestos: no va uno con el otro. […] No es discriminación: solo pienso que no van uno con el otro”, afirmó Daniel Bisogno sobre la relación entre Belinda y Nodal.

Asimismo, el conductor recordó que el futbolista Giovanni Dos Santos, quien tuvo una fugaz relación con Belinda en el pasado, está jugando actualmente en el Club América. Y señaló que de Coapa, donde entrena el equipo, a las instalaciones de Tv Azteca no hay mucha distancia, por lo que la intérprete y Dos Santos podrían estarse viendo a escondidas.

El conductor también leyó los comentarios que la gente le dejó en Twitter. Y muchos apoyan la teoría de Bisogno sobre la relación de Belinda y Christian Nodal.