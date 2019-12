El Samsung Galaxy S11 tendría cuatro cámaras

Había trascendido que la compañía surcoreana Samsung está preparando la mayor revisión de cámaras en sus futuros teléfonos inteligentes y el enorme módulo de cámara del Galaxy S11 filtrado ha sido objeto de intensa atención por parte de los internautas, quienes no podían ponerse de acuerdo sobre cuántas lentes tendría el dispositivo.

Sin embargo, el pasado viernes, el conocido filtrador OnLeaks intentó aclarar las dudas y aseguró que el futuro ‘smartphone’ de Samsung, cuya presentación esta programada para el próximo febrero, dispondrá de 4 cámaras.

“Este es un ‘render’ actualizado basado en el último prototipo que obtuve y que representa lo que supongo que es la configuración final”, escribió OnLeaks en su cuenta de Twitter al adjuntar una imagen, en la cual se puede ver que el teléfono inteligente tiene un módulo rectangular con cuatro cámaras y el flash.

Sin embargo, Samsung aún no ha confirmado ningún rumor y la configuración final oficial del teléfono podría variar mucho. Mientras tanto, el filtrador Ice Universe sugirió el pasado martes que el nombre del futuro dispositivo no será el Galaxy S11, sino que será Galaxy20, aprovechando que será presentado en el 2020.

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019