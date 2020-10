El titular de la SSPC Alfonso Durazo buscará la gubernatura de Sonora

Durante su participación en un evento organizado por el Club de la Universidad de Harvard en México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, expresó sus aspiraciones políticas

“Sería mi interés participar en este proceso con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”, afirmó el responsable de la seguridad de México.

De esta forma el funcionario dio a conocer su interés de contender por la gubernatura del estado de Sonora, y dijo que, primero, dará a conocer su interés y solicitará autorización al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En virtud de la relevancia de la responsabilidad que hoy tengo, y aún cuando el presidente López Obrador no es un presidente militante, ni se va a meter en la decisión, esa es una decisión que tendremos que asumir cada uno de los que tengan o tengamos interés, sí, debo decir que políticamente no me mandó solo”, comentó el responsable de la política de Seguridad del Gobierno de México.