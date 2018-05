ELISEO FERNÁNDEZ DEBE RECONOCER QUE ES SU VOZ: BAQUEIRO

Cada persona debe reconocer sus errores; en el caso de Eliseo Fernández Montufar, debe reconocer el audio, no debe inculpar a otros, porque además no creo que no lo reconoce, manifestó Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, quien lo exhortó a reconocer que se trata de su voz en el audio que se ha dado a conocer en redes sociales.

-Sabemos, todos los que conocemos a Eliseo, que es su voz; que reconozca, que enfrente las consecuencias. Cuando una persona comete algún error hay que resolver y asumir la responsabilidad.

En entrevista al concluir la sesión ordinaria, Baqueiro Ramos señaló que Campeche es un Estado de paz, de armonía “y ese tipo de situaciones viene a distorsionar” y añadió que todos los campechanos “deberíamos abonar para que haya una contienda tranquila, transparente, sin agresiones, y por supuesto que las personas que están participando en esta contienda, pues sean con mucha ética, más que nada que tengan esa calidad moral para poder participar e ir a pedir el voto a los ciudadanos”.

Por otra parte, respondió a las acusaciones contra el Congreso por el nuevo diputado morenista, Daniel Sánchez Barrientos, quien rindió en la sesión ordinaria, e indicó que ese cuerpo colegiado es uno de los que más ha trabajado en iniciativas y en el plan de trabajo que dio a conocer al inicio de la actual Legislatura.

-Es de muy mal gusto el venir por primera vez, tomar protesta y subir a la tribuna a decir mentiras sin sustento y ofendernos más que todo –manifestó y comentó se platicará con él sobre el tema pues es importante seguir trabajando porque la ciudadanía lo que quiere son respuestas.

Más adelante, sobre las acusaciones en contra del alcalde de Hecelchakán, Modesto Pech, de condicionar los servicios para favorecer a su candidato, indicó no deben usarse ni los recursos públicos ni los cargos públicos para esta contienda electoral y exhortó a los ciudadanos y a los funcionarios de ese municipio, regidores y síndicos, denuncien ante las autoridades y pongan las pruebas ante las instituciones correspondientes.