Ellos son los nominados a los premios Grammys 2021

Hoy se dieron a conocer a los nominados a los Premios Grammys en su edición número 63, la cual se va a transmitir el domingo 31 de enero de 2021.

Entre los nominados podemos ver que destaca Beyonce, quien obtuvo nueve nominaciones de las 83 categorías de estos tan esperados y anhelados premios de la academia.

La lista completa de los nominados es la siguiente:

1. Premio Grabación del año

BLACK PARADE

Beyoncé

Beyoncé y Derek Dixie, productores; Stuart White, ingeniero / mezclador; Colin Leonard, ingeniero de masterización

Beyoncé Beyoncé y Derek Dixie, productores; Stuart White, ingeniero / mezclador; Colin Leonard, ingeniero de masterización COLORES

Pumas negros

Adrián Quesada, productor; Adrian Quesada, ingeniero / mezclador; JJ Golden, ingeniero de masterización

Pumas negros Adrián Quesada, productor; Adrian Quesada, ingeniero / mezclador; JJ Golden, ingeniero de masterización ROCKSTAR

DaBaby con Roddy Ricch

SethinTheKitchen, productor; Derek “MixedByAli” Ali, Chris Dennis y Liz Robson, ingenieros / mezcladores; Susan Tabor, ingeniera de masterización

DaBaby con Roddy Ricch SethinTheKitchen, productor; Derek “MixedByAli” Ali, Chris Dennis y Liz Robson, ingenieros / mezcladores; Susan Tabor, ingeniera de masterización DÍGALO

Doja Cat

Tyson Trax, productor; Clint Gibbs, ingeniero / mezclador; Mike Bozzi, ingeniero de masterización

Doja Cat Tyson Trax, productor; Clint Gibbs, ingeniero / mezclador; Mike Bozzi, ingeniero de masterización TODO LO QUE QUERÍA

Billie Eilish

Finneas O’Connell, productora; Rob Kinelski y Finneas O’Connell, ingenieros / mezcladores; John Greenham, ingeniero de masterización

Billie Eilish Finneas O’Connell, productora; Rob Kinelski y Finneas O’Connell, ingenieros / mezcladores; John Greenham, ingeniero de masterización NO COMIENCE AHORA

Dua Lipa

Caroline Ailin e Ian Kirkpatrick, productores; Josh Gudwin, Drew Jurecka e Ian Kirkpatrick, ingenieros / mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización

Dua Lipa Caroline Ailin e Ian Kirkpatrick, productores; Josh Gudwin, Drew Jurecka e Ian Kirkpatrick, ingenieros / mezcladores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización CÍRCULOS

Post Malone

Louis Bell, Frank Dukes y Post Malone, productores; Louis Bell y Manny Marroquin, ingenieros / mezcladores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización

Post Malone Louis Bell, Frank Dukes y Post Malone, productores; Louis Bell y Manny Marroquin, ingenieros / mezcladores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización SAVAGE

Megan Thee Stallion Con Beyoncé

Beyoncé y J. White Did It, productores; Stuart White, ingeniero / mezclador; Colin Leonard, ingeniero de masterización

2. Premio Álbum del año

CHILOMBO

Jhené Aiko

Fisticuffs y Julian-Quán Việt Lê, productores; Fisticuffs, Julian-Quán Việt Lê, Zeke Mishanec, Christian Plata & Gregg Rominiecki, ingenieros / mezcladores; Jhené Aiko Efuru Chilombo, Julian-Quán Việt Lê, Maclean Robinson y Brian Keith Warfield, compositores; Dave Kutch, ingeniero de masterización

Jhené Aiko Fisticuffs y Julian-Quán Việt Lê, productores; Fisticuffs, Julian-Quán Việt Lê, Zeke Mishanec, Christian Plata & Gregg Rominiecki, ingenieros / mezcladores; Jhené Aiko Efuru Chilombo, Julian-Quán Việt Lê, Maclean Robinson y Brian Keith Warfield, compositores; Dave Kutch, ingeniero de masterización BLACK PUMAS (EDICIÓN DELUXE)

Black Pumas

Jon Kaplan y Adrian Quesada, productores; Adrian Quesada, Jacob Sciba, Stuart Sikes y Erik Wofford, ingenieros / mezcladores; Eric Burton y Adrian Quesada, compositores; JJ Golden, ingeniero de masterización

Black Pumas Jon Kaplan y Adrian Quesada, productores; Adrian Quesada, Jacob Sciba, Stuart Sikes y Erik Wofford, ingenieros / mezcladores; Eric Burton y Adrian Quesada, compositores; JJ Golden, ingeniero de masterización LA VIDA DIARIA

Coldplay

Daniel Green, Bill Rahko y Rik Simpson, productores; Mark Stent “Spike”, ingeniero / mezclador; Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion y Chris Martin, compositores; Emily Lazar, ingeniera de masterización

Coldplay Daniel Green, Bill Rahko y Rik Simpson, productores; Mark Stent “Spike”, ingeniero / mezclador; Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion y Chris Martin, compositores; Emily Lazar, ingeniera de masterización DJESSE VOL.3

Jacob Collier

Jacob Collier, productor; Ben Bloomberg y Jacob Collier, ingenieros / mezcladores; Jacob Collier, compositor; Chris Allgood y Emily Lazar, ingenieros de masterización

Jacob Collier Jacob Collier, productor; Ben Bloomberg y Jacob Collier, ingenieros / mezcladores; Jacob Collier, compositor; Chris Allgood y Emily Lazar, ingenieros de masterización MUJERES EN MÚSICA PT. III

HAIM

Rostam Batmanglij, Danielle Haim y Ariel Rechtshaid, productores; Rostam Batmanglij, Jasmine Chen, John DeBold, Matt DiMona, Tom Elmhirst, Joey Messina-Doerning y Ariel Rechtshaid, ingenieros / mezcladores; Rostam Batmanglij, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim y Ariel Rechtshaid, compositores; Emily Lazar, ingeniera de masterización

HAIM Rostam Batmanglij, Danielle Haim y Ariel Rechtshaid, productores; Rostam Batmanglij, Jasmine Chen, John DeBold, Matt DiMona, Tom Elmhirst, Joey Messina-Doerning y Ariel Rechtshaid, ingenieros / mezcladores; Rostam Batmanglij, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim y Ariel Rechtshaid, compositores; Emily Lazar, ingeniera de masterización FUTURA NOSTALGIA

Dua Lipa

Koz, productora; Josh Gudwin y Cameron Gower Poole, ingenieros / mezcladores; Clarence Coffee Jr. y Dua Lipa, compositores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización

Dua Lipa Koz, productora; Josh Gudwin y Cameron Gower Poole, ingenieros / mezcladores; Clarence Coffee Jr. y Dua Lipa, compositores; Chris Gehringer, ingeniero de masterización HOLLYWOOD’S BLEEDING

Post Malone

Louis Bell y Frank Dukes, productores; Louis Bell y Manny Marroquin, ingenieros / mezcladores; Louis Bell, Adam Feeney, Austin Post y Billy Walsh, compositores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización

Post Malone Louis Bell y Frank Dukes, productores; Louis Bell y Manny Marroquin, ingenieros / mezcladores; Louis Bell, Adam Feeney, Austin Post y Billy Walsh, compositores; Mike Bozzi, ingeniero de masterización FOLKLORE

Taylor Swift

Jack Antonoff, Aaron Dessner y Taylor Swift, productores; Jack Antonoff, Aaron Dessner, Serban Ghenea, John Hanes, Jonathan Low y Laura Sisk, ingenieros / mezcladores; Aaron Dessner y Taylor Swift, compositores; Randy Merrill, ingeniero de masterización

3. Premio Canción del Año

BLACK PARADE

Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé)

Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé) THE BOX

Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch)

Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch) CARDIGAN

Aaron Dessner y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

Aaron Dessner y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift) CÍRCULOS

Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post y Billy Walsh, compositores (Post Malone)

Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post y Billy Walsh, compositores (Post Malone) NO COMIENCE AHORA

Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, compositores (Dua Lipa)

Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, compositores (Dua Lipa) TODO LO

QUE QUERÍA Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

QUE QUERÍA Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish) NO PUEDO

RESPIRAR Dernst Emile II, ELLA y Tiara Thomas, compositores (ELLA)

RESPIRAR Dernst Emile II, ELLA y Tiara Thomas, compositores (ELLA) SI EL MUNDO SE TERMINA

Julia Michaels y JP Saxe, compositores (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

4. Mejor Artista Nuevo

INGRID ANDRESS

PUENTES PHOEBE

CHIKA

NOÉ CYRUS

D HUMO

GATO DOJA

KAYTRANADA

SEMENTAL MEGAN THEE

5. Mejor interpretación pop solista

DELICIOSO

Justin Bieber

Justin Bieber DÍGALO

Doja Cat

Doja Cat TODO LO QUE

QUERÍA Billie Eilish

QUERÍA Billie Eilish NO EMPIECES AHORA

Dua Lipa

Dua Lipa AZÚCAR DE SANDÍA

Harry Styles

Harry Styles CARDIGAN

Taylor Swift

6. Mejor interpretación de grup

UN DIA (UN DÍA)

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy INTENCIONES

Justin Bieber con Quavo

Justin Bieber con Quavo DINAMITA

BTS

BTS RAIN ON ME

Lady Gaga con Ariana Grande

Lady Gaga con Ariana Grande EXILE

Taylor Swift con Bon Iver

7. Mejor álbum vocal pop tradiciona

PARAGUAS AZUL

(Burt Bacharach &) Daniel Tashian

(Burt Bacharach &) Daniel Tashian VERDADERO AMOR: UNA CELEBRACIÓN DEL COLE PORTER

Harry Connick, Jr.

Harry Connick, Jr. ESTÁNDAR AMERICANO

James Taylor

James Taylor SEGUIR LAS REGLAS

Rufus Wainwright

Rufus Wainwright JUDY

Renée Zellweger

8. Mejor álbum vocal po

CAMBIOS

Justin Bieber

Justin Bieber CHROMATICA

Lady Gaga

Lady Gaga FUTURA NOSTALGIA

Dua Lipa

Dua Lipa LÍNEA FINA

Harry Styles

Harry Styles FOLKLORE

Taylor Swift

9. Mejor grabación de danz

EN MI MENTE

Diplo & SIDEPIECE

Diplo & SIDEPIECE, productores; Luca Pretolesi, mezclador

Diplo & SIDEPIECE Diplo & SIDEPIECE, productores; Luca Pretolesi, mezclador MY HIGH

Disclosure con Aminé y Slowthai

Guy Lawrence y Howard Lawrence, productores; Guy Lawrence, mezclador

Disclosure con Aminé y Slowthai Guy Lawrence y Howard Lawrence, productores; Guy Lawrence, mezclador LA DIFERENCIA

Flume Con Toro y Moi

Flume, productor; Eric J Dubowsky, mezclador

Flume Con Toro y Moi Flume, productor; Eric J Dubowsky, mezclador AMBOS NOSOTROS

Jayda G

Fred Again .. & Jayda G, productores; Fred Again .. y Jayda G, mezcladores

Jayda G Fred Again .. & Jayda G, productores; Fred Again .. y Jayda G, mezcladores 10%

Kaytranada Con Kali Uchis

Kaytranada, productor; Neal H. Pogue, mezclador

10. Mejor álbum dance / electrónico Para álbumes

PATADA I

Arca

Arca PLANET’S MAD

Baauer

Baauer Divulgación de energía

BUBBA

Kaytranada

Kaytranada BUENA FE

Madeon

11. Mejor álbum instrumental contemporáneo

AXIOM

Christian Scott Atunde Adjuah

Christian Scott Atunde Adjuah CRONOLOGÍA DE UN SUEÑO: EN VIVO EN EL VILLAGE VANGUARD

Jon Batiste

Jon Batiste TOMA LAS ESCALERAS

Violín negro

Violín negro AMERICANA

Grégoire Maret, Romain Collin y Bill Frisell

Grégoire Maret, Romain Collin y Bill Frisell EN VIVO EN EL ROYAL ALBERT HALL

Snarky Puppy

12. Mejor interpretación de rock

SHAMEIKA

Fiona Apple

Fiona Apple NO

gran ladrón

gran ladrón KYOTO

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers LOS PASOS

HAIM

HAIM MANTENTE ALTO

Brittany Howard

Brittany Howard LUZ DEL DÍA

Grace Potter

13. Mejor interpretación de metal

Para nuevas grabaciones de metal vocal o instrumental, dúo / grupo o colaborativas.

Número de

cuerpos de BUM-RUSH

cuerpos de BUM-RUSH DEBAJO

Código naranja

Código naranja EL ENTRE EN ESTE

MOMENTO

MOMENTO Amapola BLOODMONEY

IMPUESTO DEL EJECUTIVO (GIRO DEL HACHA) –

Viaje de potencia EN VIVO

14. Premio a la Mejor Canción de Rock

KYOTO

Phoebe Bridgers, Morgan Nagler y Marshall Vore, compositores (Phoebe Bridgers)

Phoebe Bridgers, Morgan Nagler y Marshall Vore, compositores (Phoebe Bridgers) PERDIDO EN AYER

Kevin Parker, compositor (Tame Impala)

Kevin Parker, compositor (Tame Impala) NO

Adrianne Lenker, compositora (Big Thief)

Adrianne Lenker, compositora (Big Thief) SHAMEIKA

Fiona Apple, compositora (Fiona Apple)

Fiona Apple, compositora (Fiona Apple) MANTÉNGASE ALTO

Brittany Howard, compositora (Brittany Howard)

15. Mejor álbum de rock

LA MUERTE DE UN HÉROE

Fontaines DC

Fontaines DC KIWANUKA

Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka LUZ DEL DÍA

Grace Potter

Grace Potter SONIDO Y FURIA

Sturgill Simpson

Sturgill Simpson EL NUEVO ANORMAL

The Strokes

16. Mejor Álbum de Música Alternativa

BUSCA LOS CORTADORES

Fiona Apple

Fiona Apple HIPERESPACIO

Beck

Beck PUNISHER

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers JAIME

Brittany Howard

Brittany Howard THE SLOW RUSH

Tame Impala

17. Mejor interpretación de R&B

LIGHTNING & THUNDER

Jhené Aiko con John Legend

Jhené Aiko con John Legend DESFILE NEGRO

Beyoncé

Beyoncé TODO LO

QUE NECESITO Jacob Collier con Mahalia y Ty Dolla $ ign

QUE NECESITO Jacob Collier con Mahalia y Ty Dolla $ ign CABEZA DE CABRA

Brittany Howard

Brittany Howard VER ME

Emily King

18. Mejor interpretación de R&B tradicional

SIENTA ABAJO

The Baylor Project con Jean Baylor y Marcus Baylor

The Baylor Project con Jean Baylor y Marcus Baylor ME PREGUNTA LO QUE PIENSA DE MI

Chloe X Halle

Chloe X Halle DÉJAME IR

Mykal Kilgore

Mykal Kilgore CUALQUIER COSA PARA TI

Ledisi

Ledisi DISTANCIA

Yebba

19. Premio a la mejor canción de R&B

MEJOR DE LO QUE IMAGINO

Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson, compositores (Robert Glasper Featuring HER y Meshell Ndegeocello)

Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson, compositores (Robert Glasper Featuring HER y Meshell Ndegeocello) BLACK PARADE

Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé)

Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé) COLLIDE

Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar y Benedetto Rotondi, compositores (Tiana Major9 y EARTHGANG)

Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar y Benedetto Rotondi, compositores (Tiana Major9 y EARTHGANG) HAZLO

Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch y Vincent Van Den Ende, compositores (Chloe X Halle)

Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch y Vincent Van Den Ende, compositores (Chloe X Halle) SLOW DOWN

Nasri Atweh, ​​Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson y Gabriella Wilson, compositores (Skip Marley & HER)

20. Mejor álbum de R&B progresivo

CHILOMBO

Jhené Aiko

Jhené Aiko Hora impía

Chloe X Halle

Chloe X Halle NACIONALES GRATIS

Nacionales libres

Nacionales libres F *** YO SENTIMIENTOS

Robert Glasper

Robert Glasper ES LO QUE ES

Thundercat

21. Mejor álbum de R&B

HAPPY 2 BE AQUÍ

Ant Clemons

Ant Clemons Tómese su tiempo

Giveon

Giveon PARA SENTIR EL AMOR / D

Luke James

Luke James AMOR MÁS GRANDE

John Legend

John Legend TODOS LEVANTAN

Gregory Porter

22. Mejor interpretación de rap

DEEP REVERENCE

Big Sean con Nipsey Hussle

Big Sean con Nipsey Hussle BOP

DaBaby

DaBaby QUÉ ES POPPIN

Jack Harlow

Jack Harlow LA FOTO MÁS GRANDE

Lil Baby

Lil Baby SALVAJE

Megan Thee Stallion con Beyoncé

Megan Thee Stallion con Beyoncé DIOR

Pop Smoke

23. Mejor interpretación de rap melódico

Para una interpretación en solitario o en colaboración que contenga elementos tanto de melodías de R&B como de rap.

ROCKSTAR

DaBaby con Roddy Ricch

DaBaby con Roddy Ricch RÍE AHORA, LLORARÁ MÁS TARDE

Drake con Lil Durk

Drake con Lil Durk LOCKDOWN

Anderson .Paak

Anderson .Paak LA CAJA

Roddy Ricch

Roddy Ricch MÁS ALTO EN LA HABITACIÓN

Travis Scott

24. Premio Mejor Canción de Rap

LA FOTO MÁS GRANDE

Dominique Jones, Noah Pettigrew y Rai’shaun Williams, compositores (Lil Baby)

Dominique Jones, Noah Pettigrew y Rai’shaun Williams, compositores (Lil Baby) THE BOX

Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch)

Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch) LAUGH NOW, CRY LATER

Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour y Ryan Martinez, compositores (Drake con Lil Durk)

Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour y Ryan Martinez, compositores (Drake con Lil Durk) ROCKSTAR

Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV y Rodrick Moore, compositores (DaBaby con Roddy Ricch)

Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV y Rodrick Moore, compositores (DaBaby con Roddy Ricch) SAVAGE

Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe y Anthony White, compositores (Megan Thee Stallion con Beyoncé)

25. Mejor álbum de rap

HABITOS NEGROS

D HUMO

D HUMO ALFREDO

Freddie Gibbs y el alquimista

Freddie Gibbs y el alquimista UN TESTIMONIO ESCRITO

Jay Electronica

Jay Electronica ENFERMEDAD DEL REY

Nas

Nas LA ALEGORÍA

Royce Da 5’9 “

26. Mejor interpretación country solista

Stick That In Your Country Canción

Eric Church

Eric Church QUIEN PENSASES QUE ERA

Brandy Clark

Brandy Clark CUANDO MI AMY ORA

Vince Gill

Vince Gill NEGRO COMO YO

Mickey Guyton

Mickey Guyton BLUEBIRD

Miranda Lambert

27. Mejor interpretación de dúo / grupo de country

TODA LA NOCHE

Hermanos Osborne

Hermanos Osborne 10,000 HORAS

Dan + Shay y Justin Bieber

Dan + Shay y Justin Bieber OCEAN

Lady A

Lady A ABRIGO DE AZÚCAR

Little Big Town

Little Big Town ALGUNAS PERSONAS HACEN

Old Dominion

28. Premio Mejor Canción Country

BLUEBIRD

Luke Dick, Natalie Hemby y Miranda Lambert, compositores (Miranda Lambert)

Luke Dick, Natalie Hemby y Miranda Lambert, compositores (Miranda Lambert) LOS HUESOS

Maren Morris, Jimmy Robbins y Laura Veltz, compositores (Maren Morris)

Maren Morris, Jimmy Robbins y Laura Veltz, compositores (Maren Morris) MESA LLEGADA

Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna, compositoras (The Highwomen)

Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna, compositoras (The Highwomen) MÁS CORAZONES QUE LOS MÍOS

Ingrid Andress, Sam Ellis & Derrick Southerland, compositores (Ingrid Andress)

Ingrid Andress, Sam Ellis & Derrick Southerland, compositores (Ingrid Andress) ALGUNAS PERSONAS LO HACEN

Jesse Frasure, Shane McAnally, Matthew Ramsey y Thomas Rhett, compositores (Old Dominion)

29. Mejor álbum country

DAMA COMO

Ingrid Andress

Ingrid Andress TU VIDA ES UN RÉCORD

Brandy Clark

Brandy Clark SALVAJE

Miranda Lambert

Miranda Lambert NOCHE

Little Big Town

Little Big Town NUNCA SERÁ

Ashley McBryde

30. Mejor álbum New Age

CANCIONES DEL BARDO

Laurie Anderson, Tenzin Choegyal & Jesse Paris Smith

Laurie Anderson, Tenzin Choegyal & Jesse Paris Smith PERIFERIA

Priya Darshini

Priya Darshini FORM // LESS

Superposición

Superposición MÁS HISTORIAS DE GUITARRA

Jim “Kimo” West

Jim “Kimo” West MEDITACIONES

Cory Wong & Jon Batiste

31. Mejor solo de jazz improvisado

GUINEVERE

Christian Scott Atunde Adjuah, solista

Pista de: Axiom

Christian Scott Atunde Adjuah, solista Pista de: Axiom PACHAMAMA

Regina Carter,

pista solista de: Ona (Thana Alexa)

Regina Carter, pista solista de: Ona (Thana Alexa) CELIA

Gerald Clayton, solista

Gerald Clayton, solista ALL BLUES

Chick Corea,

pista solista de: Trilogy 2 (Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade)

Chick Corea, pista solista de: Trilogy 2 (Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade) MOE HONK

Joshua Redman,

pista solista de: RoundAgain (Redman Mehldau McBride Blade)

32. Mejor álbum vocal de jazz

Para álbumes que contengan al menos un 51% del tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de jazz vocal.

ONA

Thana Alexa

Thana Alexa LOS SECRETOS SON LAS MEJORES HISTORIAS

Kurt Elling con Danilo Pérez

Kurt Elling con Danilo Pérez ANTEPASADOS MODERNOS

Carmen Lundy

Carmen Lundy HOLY ROOM: EN VIVO EN ALTE OPER

Somi con Frankfurt Radio Big Band

Somi con Frankfurt Radio Big Band ¿CUÁL ES LA PRISA

Kenny Washington?

33. Mejor álbum instrumental de jazz

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de jazz instrumental.

EN EL LUGAR TENDIDO DE CADA MOMENTO

CALOCADO Ambrose Akinmusire

CALOCADO Ambrose Akinmusire JUEGO DE ESPERA

Terri Lyne Carrington y las ciencias sociales

Terri Lyne Carrington y las ciencias sociales SUCEDIENDO: EN VIVO EN EL VILLAGE VANGUARD

Gerald Clayton

Gerald Clayton TRILOGY 2

Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade ROUNDAGAIN Hoja

Redman Mehldau McBride

34. Mejor álbum de gran conjunto de jazz

Para álbumes que contengan al menos el 51% del tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de conjunto de jazz.

DIÁLOGOS SOBRE LA CARRERA

Gregg August

Gregg August MONK’ESTRA JUEGA A JOHN BEASLEY

John Beasley

John Beasley LO INTANGIBLE ENTRE

Orrin Evans y el Capitán Black Big Band

Orrin Evans y el Capitán Black Big Band CANCIONES QUE TE GUSTAN MUCHO

John Hollenbeck con Theo Bleckmann, Kate McGarry, Gary Versace y The Frankfurt Radio Big Band

John Hollenbeck con Theo Bleckmann, Kate McGarry, Gary Versace y The Frankfurt Radio Big Band DATA LORDS

Orquesta Maria Schneider

35. Mejor álbum de jazz latino Para álbumes

vocales o instrumentales que contengan al menos el 51% del tiempo de reproducción del material recién grabado. La intención de esta categoría es reconocer las grabaciones que representan la mezcla del jazz con el tango latino, iberoamericano, brasileño y argentino.

TRADICIONES Orquesta

Afroperuana de Jazz

Afroperuana de Jazz CUATRO PREGUNTAS

Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra CIUDAD DE LOS SUEÑOS

Chico Pinheiro

Chico Pinheiro VIENTO Y TIEMPO – LIVE AT BLUE NOTE TOKYO

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Poncho Sanchez DELIGHT DE TRANE

GOSPEL / MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA

36. Mejor interpretación / canción de gospel

Este premio se otorga al artista (es) y compositor (es) (para nuevas composiciones) por la mejor canción o canción tradicional cristiana, gospel de raíces o gospel contemporáneo.

MARAVILLOSO ES TU NOMBRE

Melvin Crispell III

Melvin Crispell III LANZAMIENTO (EN VIVO)

Ricky Dillard con Tiff Joy; David Frazier, compositor

Ricky Dillard con Tiff Joy; David Frazier, compositor JUNTOS

Rodney “Darkchild” Jerkins presenta: Las buenas nuevas; Lashawn Daniels, Rodney Jerkins, Lecrae Moore y Jazz Nixon, compositores

Rodney “Darkchild” Jerkins presenta: Las buenas nuevas; Lashawn Daniels, Rodney Jerkins, Lecrae Moore y Jazz Nixon, compositores NO DEJAR IR

Travis Greene; Travis Greene, compositor

Travis Greene; Travis Greene, compositor MOVIN ‘ON

Jonathan McReynolds y Mali Music; Darryl L. Howell, Jonathan Caleb McReynolds, Kortney Jamaal Pollard y Terrell Demetrius Wilson, compositores

37. Mejor Interpretación / Canción de Música Cristiana Contemporánea

Este premio se otorga al artista (s) y compositor (es) (para nuevas composiciones) por el mejor sencillo o pista de música cristiana contemporánea (incluyendo pop, rap / hip-hop, , o roca.

LA BENDICIÓN (EN VIVO)

Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship; Chris Brown, Cody Carnes, Kari Jobe Carnes y Steven Furtick, compositores

Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship; Chris Brown, Cody Carnes, Kari Jobe Carnes y Steven Furtick, compositores DOMINGO POR

LA MAÑANA Lecrae con Kirk Franklin; Denisia Andrews, Jones Terrence Antonio, Saint Bodhi, Brittany Coney, Kirk Franklin, Lasanna Harris, Shama Joseph, Stuart Lowery, Lecrae Moore y Nathanael Saint-Fleur, compositores

LA MAÑANA Lecrae con Kirk Franklin; Denisia Andrews, Jones Terrence Antonio, Saint Bodhi, Brittany Coney, Kirk Franklin, Lasanna Harris, Shama Joseph, Stuart Lowery, Lecrae Moore y Nathanael Saint-Fleur, compositores AGUA SANTA

Nosotros el Reino; Andrew Bergthold, Ed Cash, Franni Cash, Martin Cash y Scott Cash, compositores

Nosotros el Reino; Andrew Bergthold, Ed Cash, Franni Cash, Martin Cash y Scott Cash, compositores FAMOSO POR (CREO)

Tauren Wells con Jenn Johnson; Chuck Butler, Krissy Nordhoff, Jordan Sapp, Alexis Slifer y Tauren Wells, compositores

Tauren Wells con Jenn Johnson; Chuck Butler, Krissy Nordhoff, Jordan Sapp, Alexis Slifer y Tauren Wells, compositores HABÍA JESÚS

Zach Williams y Dolly Parton; Casey Beathard, Jonathan Smith y Zach Williams, compositores

38. Mejor álbum de gospel

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de grabaciones de música gospel de R&B, vocal, tradicional o contemporánea / R & B recién grabadas.

SEGUNDO VIENTO: LISTO

Anthony Brown y terapia grupal

Anthony Brown y terapia grupal MI TRIBUTO

Myron Butler

Myron Butler DIRECTOR

Ricky Dillard

Ricky Dillard EVANGELIO SEGÚN PJ

PJ Morton

PJ Morton Cizalla KIERRA

Kierra

39. Mejor álbum de música cristiana contemporánea

Para álbumes que contengan al menos un 51% del tiempo de reproducción de música cristiana contemporánea, vocal y recién grabada, incluidas grabaciones de pop, rap / hip hop, música latina o rock.

CORRE HACIA EL PADRE

Cody Carnes

Cody Carnes TODOS MIS MEJORES AMIGOS

Hillsong Young & Free

Hillsong Young & Free AGUA SANTA

Nosotros el Reino

Nosotros el Reino CIUDADANO DEL CIELO

Tauren Wells

Tauren Wells JESÚS ES REY

Kanye West

40. Mejor álbum de gospel de raíces

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de música gospel de raíces, vocal, tradicional y recién grabada, incluidas grabaciones de country, gospel sureño, bluegrass y americana.

HERMOSO DÍA

Mark Bishop

Mark Bishop 20/20

La familia Crabb

La familia Crabb LO QUE REALMENTE SIGNIFICA NAVIDAD

Los Erwin

Los Erwin CELEBRANDO FISK! (EL ÁLBUM DEL 150 ANIVERSARIO)

Fisk Jubilee Singers

Fisk Jubilee Singers ALGO HERMOSO

Ernie Haase & Signature Sound

LATÍN

41. Mejor álbum pop latino o urbano

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de pop latino o urbano.

YHLQMDLG

Bad Bunny

Bad Bunny POR PRIMERA VEZ

Camilo

Camilo MESA PARA DOS

Kany García

Kany García PAUSA

Ricky Martin

Ricky Martin 3:33

Debi Nova

42. Mejor álbum de rock latino o alternativo

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevo rock latino o grabaciones alternativas.

AURA

Bajofondo

Bajofondo MONSTRUO

Cami

Cami SOBREVOLANDO

Cultura Profética

Cultura Profética LA CONQUISTA DEL ESPACIO

Fito Paez

Fito Paez SEÑORITA COLOMBIA

Lido Pimienta

43. Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano)

Para álbumes que contengan al menos 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones regionales mexicanas (banda, norteño, corridos, gruperos, mariachi, ranchera y tejano).

HECHO EN MÉXICO

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández LA SERENATA

Lupita Infante

Lupita Infante UN CANTO POR MÉXICO, VOL. 1

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade BAILANDO SONES Y HUAPANGOS CON MARIACHI SOL DE MEXICO DE JOSE HERNANDEZ

Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez

Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez ¡AY AY AY!

Christian Nodal

44. Mejor álbum latino tropical

Para álbumes que contengan al menos 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones latinas tropicales.

MI TUMBAO

José Alberto “El Ruiseñor”

José Alberto “El Ruiseñor” INFINITO

Edwin Bonilla

Edwin Bonilla SIGO CANTANDO AL AMOR (DELUXE)

Jorge Celedon & Sergio Luis

Jorge Celedon & Sergio Luis 40

Grupo Niche

Grupo Niche MEMORIAS DE NAVIDAD

Víctor Manuelle

MÚSICA DE AMERICAN ROOTS

45. Mejor interpretación de American Roots

Para nuevas grabaciones vocales o instrumentales de American Roots. Esto es para actuaciones en el estilo de cualquiera de los subgéneros englobados en el campo de la música raíz estadounidense, incluidos los de raíz americana, bluegrass, blues, folk o regionales. Premio al artista (s).

COLORES

Pumas negros

Pumas negros PROFUNDAMENTE EN AMOR

Bonny Light Horseman

Bonny Light Horseman BRETA Y DULCE

Brittany Howard

Brittany Howard Me iré

Norah Jones y Mavis Staples

Norah Jones y Mavis Staples RECUERDO TODO

John Prine

46. ​​Premio a la mejor canción de raíces americanas

A Compositor (es). Incluye canciones de Americana, bluegrass, blues tradicional, blues contemporáneo, folk o raíces regionales. Una canción es elegible si se lanzó por primera vez o si alcanzó prominencia durante el año de elegibilidad. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). Solo singles o pistas.

CABINA

Laura Rogers y Lydia Rogers, compositoras (The Secret Sisters)

Laura Rogers y Lydia Rogers, compositoras (The Secret Sisters) TECHO AL PISO

Sierra Hull & Kai Welch, compositores (Sierra Hull)

Sierra Hull & Kai Welch, compositores (Sierra Hull) HOMETOWN

Sarah Jarosz, compositora (Sarah Jarosz)

Sarah Jarosz, compositora (Sarah Jarosz) RECUERDO TODO

Pat McLaughlin y John Prine, compositores (John Prine)

Pat McLaughlin y John Prine, compositores (John Prine) HOMBRE SIN ALMA

Tom Overby y Lucinda Williams, compositores (Lucinda Williams)

47. Mejor álbum de

música americana Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones vocales o instrumentales de música americana.

FLORES VIEJAS

Courtney Marie Andrews

Courtney Marie Andrews TÉRMINOS DE RENDICIÓN

Hiss Golden Messenger

Hiss Golden Messenger MUNDO SOBRE EL TERRENO

Sarah Jarosz

Sarah Jarosz EL DORADO

Marcus King

Marcus King BUENAS ALMAS MEJORES ÁNGELES

Lucinda Williams

48. Mejor álbum de Bluegrass

Para álbumes que contienen al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de bluegrass vocales o instrumentales.

HOMBRE EN FUEGO

Danny Barnes

Danny Barnes VIVIR EN DOS MUNDOS, VOL. 1

Thomm Jutz

Thomm Jutz CANCIÓN DE CAROLINA DEL NORTE

Steep Canyon Rangers

Steep Canyon Rangers INICIO

Billy Strings

Billy Strings EL PROYECTO JOHN HARTFORD FIDDLE TUNE, VOL. 1

varios artistas

49. Mejor álbum de blues tradicional

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de blues tradicionales vocales o instrumentales.

TODAS MIS CUOTAS ESTÁN PAGADAS

Frank Bey

Frank Bey ME HACES SENTIR

Don Bryant

Don Bryant ESO ES LO QUE HE ESCUCHADO

Robert Cray Band

Robert Cray Band CYPRESS GROVE

Jimmy “Duck” Holmes

Jimmy “Duck” Holmes MÁS CRUDO QUE CRUDO

Bobby Rush

50. Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones vocales o instrumentales de blues contemporáneo.

¿HA PERDIDO LA MENTE AÚN?

Negrito fantástico

Negrito fantástico EN VIVO EN EL PARAMOUNT

Ruthie Foster Big Band

Ruthie Foster Big Band EL JUGO

G. Amor

G. Amor BLACKBIRDS

Bettye LaVette

Bettye LaVette ARRIBA Y RODANDO

North Mississippi Allstars

51. Mejor álbum folclórico

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones folclóricas vocales o instrumentales.

JINETE LIGERO BONNY

Jinete Ligero Bonny

Jinete Ligero Bonny GRACIAS POR EL BAILE

Leonard Cohen

Leonard Cohen CANCIÓN PARA NUESTRA HIJA

Laura Marling

Laura Marling SATURN RETURN

Las hermanas secretas

Las hermanas secretas TODOS LOS BUENOS TIEMPOS

Gillian Welch & David Rawlings

52. Mejor álbum de música de raíces regionales

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de música de raíces regionales vocales o instrumentales.

MIS RELATIVOS “NIKSO KOWAIKS”

Cantantes de Black Lodge

Cantantes de Black Lodge CAMERON DUPUY Y LOS TROUBADOURS CAJUN

Cameron Dupuy Y Los Trovadores Cajun

Cameron Dupuy Y Los Trovadores Cajun ENCANTADOR SUNRISE

Nā Wai’Ehā

Nā Wai’Ehā ATMOSPHERE

New Orleans Nightcrawlers

New Orleans Nightcrawlers UN HOMENAJE A AL BERARD

Dulce Cecilia

REGGAE

53. Mejor álbum de reggae

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de reggae.

AL REVÉS 2020

Buju Banton

Buju Banton LUGAR MÁS ALTO

Skip Marley

Skip Marley TODO VUELVE AL AMOR

Maxi Priest

Maxi Priest Tengo que ser duro

Toots & The Maytals

Toots & The Maytals UN MUNDO

Los Wailers

MÚSICA GLOBAL

54. Mejor álbum de música global

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones de música global vocales o instrumentales.

CRÓNICAS FU

Antibalas

Antibalas El doble de alto

Burna Boy

Burna Boy AGORA

Bebel Gilberto

Bebel Gilberto CARTAS DE AMOR

Anoushka Shankar

Anoushka Shankar AMADJAR

Tinariwen

PARA NIÑOS

55. Mejor álbum de música para niños

Para álbumes que contienen al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones musicales o de palabras habladas que se crean y están destinadas específicamente a niños.

TODAS LAS DAMAS

Joanie Leeds

Joanie Leeds BE A PAIN: UN ÁLBUM PARA LÍDERES JÓVENES (Y VIEJOS)

Alastair Moock And Friends

Alastair Moock And Friends Soy un

perro optimista sobre pulgas

perro optimista sobre pulgas CANCIONES PARA CANTAR

The Okee Dokee Brothers

The Okee Dokee Brothers VIDA SALVAJE

Justin Roberts

PALABRA HABLADA

56. Mejor álbum de palabras habladas (incluye poesía, audiolibros y narraciones)

ÁCIDO para los niños: Una memoria

de pulgas

de pulgas ALEX TREBEK – LA RESPUESTA ES …

Ken Jennings

Ken Jennings EXPLOSIÓN: DEMOCRACIA CORRUMPIDA, RUSIA DEL ESTADO POBRE Y LA INDUSTRIA MÁS RICA Y DESTRUCTIVA DE LA TIERRA

Rachel Maddow

Rachel Maddow Atrapa y mata a

Ronan Farrow

Ronan Farrow WEB DE CHARLOTTE (EB WHITE)

Meryl Streep (y reparto completo)

COMEDIA

57. Mejor álbum de comedia

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones.

MITZVAH NEGRA

Tiffany Haddish

Tiffany Haddish AMO TODO

Patton Oswalt

Patton Oswalt EL TURISTA PÁLIDO

Jim Gaffigan

Jim Gaffigan TIGRE DE PAPEL

Bill Burr

Bill Burr 23 HORAS PARA MATAR a

Jerry Seinfeld

TEATRO MUSICAL

58. Mejor álbum de teatro musical

Para álbumes que contengan al menos un 51% de tiempo de reproducción de nuevas grabaciones. Otorgue al vocalista principal y al productor o productores del álbum el 51% o más del tiempo de reproducción del álbum. El (los) letrista (s) y compositor (es) de una nueva partitura son elegibles para un premio si han escrito y / o compuesto una nueva partitura que comprenda el 51% o más del tiempo de reproducción del álbum.

AMÉLIE

Audrey Brisson, Chris Jared, Caolan McCarthy y Jez Unwin, solistas principales; Michael Fentiman, Sean Patrick Flahaven, Barnaby Race y Nathan Tysen, productores; Nathan Tysen, letrista; Daniel Messe, compositor y letrista (Reparto original de Londres)

Audrey Brisson, Chris Jared, Caolan McCarthy y Jez Unwin, solistas principales; Michael Fentiman, Sean Patrick Flahaven, Barnaby Race y Nathan Tysen, productores; Nathan Tysen, letrista; Daniel Messe, compositor y letrista (Reparto original de Londres) UTOPÍA AMERICANA EN BROADWAY

David Byrne, solista principal; David Byrne, productor (David Byrne, compositor y letrista) (Reparto original)

David Byrne, solista principal; David Byrne, productor (David Byrne, compositor y letrista) (Reparto original) PEQUEÑA PÍLDORA JAGGED

Kathryn Gallagher, Celia Rose Gooding, Lauren Patten y Elizabeth Stanley, solistas principales; Neal Avron, Pete Ganbarg, Tom Kitt, Michael Parker, Craig Rosen y Vivek J. Tiwary, productores (Glen Ballard y Alanis Morissette, letristas) (Reparto original de Broadway)

Kathryn Gallagher, Celia Rose Gooding, Lauren Patten y Elizabeth Stanley, solistas principales; Neal Avron, Pete Ganbarg, Tom Kitt, Michael Parker, Craig Rosen y Vivek J. Tiwary, productores (Glen Ballard y Alanis Morissette, letristas) (Reparto original de Broadway) LITTLE SHOP OF HORRORS

Tammy Blanchard, Jonathan Groff y Tom Alan Robbins, solistas principales; Will Van Dyke, Michael Mayer, Alan Menken y Frank Wolf, productores (Alan Menken, compositor; Howard Ashman, letrista) (The New Off-Broadway Cast)

Tammy Blanchard, Jonathan Groff y Tom Alan Robbins, solistas principales; Will Van Dyke, Michael Mayer, Alan Menken y Frank Wolf, productores (Alan Menken, compositor; Howard Ashman, letrista) (The New Off-Broadway Cast) EL PRÍNCIPE DE EGIPTO

Christine Allado, Luke Brady, Alexia Khadime y Liam Tamne, solistas principales; Dominick Appendum y Stephen Schwartz, productores; Stephen Schwartz, compositor y letrista (reparto original)

Christine Allado, Luke Brady, Alexia Khadime y Liam Tamne, solistas principales; Dominick Appendum y Stephen Schwartz, productores; Stephen Schwartz, compositor y letrista (reparto original) SOFT POWER

Francis Jue, Austin Ku, Alyse Alan Louis y Conrad Ricamora, solistas principales; Matt Stine, productor; David Henry Hwang, letrista; Jeanine Tesori, compositora y letrista (Reparto original)

MÚSICA PARA MEDIOS VISUALES

59. Premio a la mejor banda sonora de compilación para medios visuales

al artista (s) y / o productor (es) “en estudio” de la mayoría de las pistas del álbum. A falta de ambos, premio al uno o dos responsables proactivos del concepto y dirección musical del disco y de la selección de artistas, canciones y productores, según corresponda. El premio también es para los supervisores musicales debidamente acreditados.

UN HERMOSO DÍA EN EL BARRIO

(Varios Artistas)

(Varios Artistas) BILL & TED FACE THE MUSIC

(Varios Artistas)

(Varios Artistas) CONCURSO DE CANCIONES EUROVISION: LA HISTORIA DE FUEGO SAGA

(Varios Artistas)

(Varios Artistas) FROZEN 2

(varios artistas)

(varios artistas) JOJO CONEJO

(Varios Artistas)

60. Mejor banda sonora de partitura para medios visuales

Premio al compositor (es) por una partitura original creada específicamente para, o como complemento de, una película, programa o serie de televisión, videojuegos u otros medios visuales legítimos actuales.

AD ASTRA

Max Richter, compositor

Max Richter, compositor CONVERTIRSE en

Kamasi Washington, compositor

Kamasi Washington, compositor JOKER

Hildur Guðnadóttir, compositor

Hildur Guðnadóttir, compositor 1917

Thomas Newman, compositor

Thomas Newman, compositor STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER

John Williams, compositor

61. Premio a la mejor canción escrita para medios visuales

A Songwriter (s). Para una canción (melodía y letra) escrita específicamente para una película, televisión, videojuegos u otros medios visuales, y lanzada por primera vez durante el año de elegibilidad. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). Solo singles o pistas.

FANTASMAS HERMOSAS [DE GATOS] Andrew Lloyd Webber y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

ME LLEVÓ CONTIGO [DESDE ADELANTE] Brandi Carlile, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth, compositores (Brandi Carlile)

INTO THE UNKNOWN [FROM FROZEN 2] Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, compositores (Idina Menzel y AURORA)

NO TIEMPO PARA MORIR [DE NO TIEMPO PARA MORIR] Billie Eilish O’Connell y Finneas Baird O’Connell, compositores (Billie Eilish)

LEVANTARTE [DE HARRIET] Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo, compositores (Cynthia Erivo)

COMPONER / ARREGLAR

62. Mejor composición instrumental

Premio de un compositor por una composición original (no una adaptación) lanzada por primera vez durante el año de elegibilidad. Solo singles o pistas.

BABY JACK

Arturo O’Farrill, compositor (Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra)

Arturo O’Farrill, compositor (Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra) BE WATER II

Christian Sands, compositor (Christian Sands)

Christian Sands, compositor (Christian Sands) PLUMFIELD

Alexandre Desplat, compositor (Alexandre Desplat)

Alexandre Desplat, compositor (Alexandre Desplat) SPUTNIK

Maria Schneider, compositora (Maria Schneider)

Maria Schneider, compositora (Maria Schneider) STRATA

Remy Le Boeuf, compositor (Assembly Of Shadows de Remy Le Boeuf con Anna Webber y Eric Miller)

63. Premio al mejor arreglo, instrumental o a capella de

un arreglista. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). Solo singles o pistas.

BAILE DE BAÑO

Hildur Guðnadóttir, arreglista (Hildur Guðnadóttir)

Hildur Guðnadóttir, arreglista (Hildur Guðnadóttir) DONNA LEE

John Beasley, arreglista (John Beasley)

John Beasley, arreglista (John Beasley) LUNAS DE MIEL

Remy Le Boeuf, arreglista (Assembly Of Shadows de Remy Le Boeuf)

Remy Le Boeuf, arreglista (Assembly Of Shadows de Remy Le Boeuf) LEVANTAR CADA VOZ Y CANTAR

Alvin Chea y Jarrett Johnson, arreglistas (Jarrett Johnson Featuring Alvin Chea)

Alvin Chea y Jarrett Johnson, arreglistas (Jarrett Johnson Featuring Alvin Chea) URANO: EL MAGO

Jeremy Levy, arreglista (Jeremy Levy Jazz Orchestra)

64. Premio al mejor arreglo, instrumentos y voces de

un arreglista. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis). Solo singles o pistas.

ASAS FECHADAS

John Beasley & Maria Mendes, arreglistas (Maria Mendes Featuring John Beasley & Orkest Metropole)

John Beasley & Maria Mendes, arreglistas (Maria Mendes Featuring John Beasley & Orkest Metropole) CANCIÓN

DEL DESIERTO Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick y Amanda Taylor, arreglistas (Säje)

DEL DESIERTO Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick y Amanda Taylor, arreglistas (Säje) DESDE ESTE LUGAR

Alan Broadbent y Pat Metheny, arreglistas (Pat Metheny Featuring Meshell Ndegeocello)

Alan Broadbent y Pat Metheny, arreglistas (Pat Metheny Featuring Meshell Ndegeocello) NO TE SOSTENERÁ

Jacob Collier, arreglista (Jacob Collier Featuring Rapsody)

Jacob Collier, arreglista (Jacob Collier Featuring Rapsody) SLOW BURN

Talia Billig, Nic Hard y Becca Stevens, arreglistas (Becca Stevens con Jacob Collier, Mark Lettieri, Justin Stanton, Jordan Perlson, Nic Hard, Keita Ogawa, Marcelo Woloski y Nate Werth)

PAQUETE

65. Mejor paquete de grabación

TODOS LOS DÍAS

Pilar Zeta, directora de arte (Coldplay)

Pilar Zeta, directora de arte (Coldplay) FUNERAL

Kyle Goen, director de arte (Lil Wayne)

Kyle Goen, director de arte (Lil Wayne) SANADOR

Julian Gross y Hannah Hooper, directores de arte (Grouplove)

Julian Gross y Hannah Hooper, directores de arte (Grouplove) EN CÍRCULOS

Jordan Butcher, director de arte (Caspian)

Jordan Butcher, director de arte (Caspian) VOLS. 11 & 12

Doug Cunningham y Jason Noto, directores de arte (Desert Sessions)

66. Mejor paquete en caja o edición especial limitada

FLAMING PIE (EDICIÓN DE COLECCIONISTA)

Linn Wie Andersen, Simon Earith, Paul McCartney y James Musgrave, directores de arte (Paul McCartney)

Linn Wie Andersen, Simon Earith, Paul McCartney y James Musgrave, directores de arte (Paul McCartney) ESTADIO GIGANTES 1987, 1989, 1991

Lisa Glines y Doran Tyson, directores de arte (Grateful Dead)

Lisa Glines y Doran Tyson, directores de arte (Grateful Dead) MODO

Jeff Schulz, director de arte (Depeche Mode)

Jeff Schulz, director de arte (Depeche Mode) ODA A LA ALEGRÍA

Lawrence Azerrad y Jeff Tweedy, directores de arte (Wilco)

Lawrence Azerrad y Jeff Tweedy, directores de arte (Wilco) LA HISTORIA DE GHOSTLY INTERNATIONAL

Michael Cina y Molly Smith, directores de arte (varios artistas)

NOTAS

67. Mejores notas del álbum

EN EL MINSTREL SHOW: RUTINAS DE MINSTREL DESDE EL ESTUDIO, 1894-1926

Tim Brooks, escritor de notas del álbum (varios artistas)

Tim Brooks, escritor de notas del álbum (varios artistas) THE BAKERSFIELD SOUND: CAPITAL DE LA MÚSICA DEL PAÍS DEL OESTE, 1940-1974

Scott B. Bomar, escritor de notas del álbum (varios artistas)

Scott B. Bomar, escritor de notas del álbum (varios artistas) DEAD MAN’S POP

Bob Mehr, escritor de notas del álbum (The Replacements)

Bob Mehr, escritor de notas del álbum (The Replacements) EL ESLABÓN PERDIDO: CÓMO GUS HAENSCHEN NOS HIZO DE JOPLIN AL JAZZ Y FORMÓ EL NEGOCIO DE LA MÚSICA

Colin Hancock, escritor de notas del álbum (varios artistas)

Colin Hancock, escritor de notas del álbum (varios artistas) FUERA DE UN CIELO AZUL CLARO

David Sager, escritor de notas del álbum (Nat Brusiloff)

HISTÓRICO

68. Mejor álbum histórico

CELEBRADO, 1895-1896

Meagan Hennessey y Richard Martin, productores de compilaciones; Richard Martin, ingeniero de masterización (Unique Quartette)

Meagan Hennessey y Richard Martin, productores de compilaciones; Richard Martin, ingeniero de masterización (Unique Quartette) HITTIN ‘THE RAMP: LOS PRIMEROS AÑOS (1936 – 1943)

Zev Feldman, Will Friedwald y George Klabin, productores de compilaciones; Matthew Lutthans, ingeniero de masterización (Nat King Cole)

Zev Feldman, Will Friedwald y George Klabin, productores de compilaciones; Matthew Lutthans, ingeniero de masterización (Nat King Cole) ES UN

SENTIMIENTO TAN BUENO: LO MEJOR DE MISTER ROGERS Lee Lodyga y Cheryl Pawelski, productores de compilaciones; Michael Graves, ingeniero de masterización (Mister Rogers)

SENTIMIENTO TAN BUENO: LO MEJOR DE MISTER ROGERS Lee Lodyga y Cheryl Pawelski, productores de compilaciones; Michael Graves, ingeniero de masterización (Mister Rogers) 1999 SUPER DELUXE EDITION

Michael Howe, productor de compilaciones; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Prince)

Michael Howe, productor de compilaciones; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Prince) SOUVENIR

Carolyn Agger, productora de compilaciones; Miles Showell, ingeniero de masterización (Maniobras orquestales en la oscuridad)

Carolyn Agger, productora de compilaciones; Miles Showell, ingeniero de masterización (Maniobras orquestales en la oscuridad) LANZAR SU CORAZÓN: LAS SESIONES DE ÁFRICA COMPLETAS

Béla Fleck, productora de compilaciones; Richard Dodd, ingeniero de masterización (Béla Fleck)

PRODUCCIÓN, NO CLÁSICA

69. Mejor álbum diseñado, premio no clásico de

un ingeniero. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis).

ARCO IRIS AGUJERO NEGRO

Shawn Everett e Ivan Wayman, ingenieros; Bob Ludwig, ingeniero de masterización (Devon Gilfillian)

Shawn Everett e Ivan Wayman, ingenieros; Bob Ludwig, ingeniero de masterización (Devon Gilfillian) EXPECTATIVAS

Gary Paczosa y Mike Robinson, ingenieros; Paul Blakemore, ingeniero de masterización (Katie Pruitt)

Gary Paczosa y Mike Robinson, ingenieros; Paul Blakemore, ingeniero de masterización (Katie Pruitt) HIPERSPACIO

Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua y Mike Larson, ingenieros; Randy Merrill, ingeniero de masterización (Beck)

Drew Brown, Andrew Coleman, Shawn Everett, Serban Ghenea, David Greenbaum, Jaycen Joshua y Mike Larson, ingenieros; Randy Merrill, ingeniero de masterización (Beck) JAIME

Shawn Everett, ingeniero; Shawn Everett, ingeniero de masterización (Brittany Howard)

Shawn Everett, ingeniero; Shawn Everett, ingeniero de masterización (Brittany Howard) 25 VIAJES

Shani Gandhi y Gary Paczosa, ingenieros; Adam Grover, ingeniero de masterización (Sierra Hull)

70. Productor del Año, no clásica

JACK ANTONOFF

• August (Taylor Swift) (T)

• Gaslighter (The Chicks) (A)

• Holy Terrain (FKA Twigs Featuring Future) (T)

• Mirrorball (Taylor Swift) (T)

• This Is I Trying (Taylor Swift) (T) )

• Juntos (Sia) (S)

DAN AUERBACH

• Cypress Grove (Jimmy “Duck” Holmes) (A)

• El Dorado (Marcus King) (A)

• Es Thomas Callaway (CeeLo Green) (A)

• Cantando para mi cena (Early James) (A)

• Sonidos de oro macizo (Kendell Marvel) (A)

• Años (John Anderson) (A

DAVE COBB

• Backbone (Kaleo) (S)

• The Balladeer (Lori McKenna) (A)

• Boneshaker (Airbourne) (A)

• Down Home Christmas (Oak Ridge Boys) (A)

• The Highwomen (The Highwomen) (A)

• I Recuerda todo (John Prine) (C)

• Reuniones (Jason Isbell y la unidad 400) (A)

• La chispa (William Prince) (C)

• Sigues siendo el indicado (Teddy Swims) (C)

LOTO VOLADOR

• Es lo que es (Thundercat) (A)

ANDREW WATT

• Romper mi corazón (Dua Lipa) (T)

• Yo y mi guitarra (una sudadera con capucha de Boogie Wit Da) (T)

• Cielo de medianoche (Miley Cyrus) (S)

• Viejo yo (5 segundos de verano) (T)

• Ordinario Hombre (Ozzy Osbourne con Elton John) (T)

• Toma lo que quieras (Post Malone con Ozzy Osbourne y Travis Scott) (T)

• Bajo el cementerio (Ozzy Osbourne) (T)

71. Premio a la mejor grabación remezclada de

un remixer. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis para su identificación). Solo singles o pistas.

¿Alguna vez (RAC MIX)

RAC, remezclador (Phil Good)

RAC, remezclador (Phil Good) AMIGOS IMAGINARIOS (MORGAN PAGE REMIX)

Morgan Page, remixer (Deadmau5)

Morgan Page, remixer (Deadmau5) ORANDO POR TI (LOUIE VEGA MAIN REMIX)

Louie Vega, remixer (Jasper Street Co.)

Louie Vega, remixer (Jasper Street Co.) ROSES (IMANBEK REMIX)

Imanbek Zeikenov, remezclador (SAINt JHN)

Imanbek Zeikenov, remezclador (SAINt JHN) YOUNG & ALIVE (BAZZI VS. HAYWYRE REMIX)

Haywyre, remixer (Bazzi)

PRODUCCIÓN, AUDIO INMERSIVO

72. Mejor Álbum de Audio Inmersivo

Debido a la pandemia de COVID-19, el Comité de Creación de Álbum de Mejor Audio Inmersivo no pudo reunirse. El juicio de las entradas en esta categoría se ha pospuesto hasta el momento en que somos capaces de satisfacer de una manera que es apropiada para juzgar los muchos formatos y configuraciones de las entradas y es seguro para los miembros del comité. Las nominaciones para los 63 ° GRAMMY se anunciarán el próximo año además de (y por separado) las nominaciones 64 ° GRAMMY en la categoría

PRODUCCIÓN, CLÁSICA

73. Mejor álbum diseñado, premio clásico de

un ingeniero. (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis).

DANIELPOUR: LA PASIÓN DE YESHUA

Bernd Gottinger, ingeniero (JoAnn Falletta, James K. Bass, Adam Luebke, Cantantes de cámara de UCLA, Buffalo Philharmonic Orchestra y Buffalo Philharmonic Chorus)

Bernd Gottinger, ingeniero (JoAnn Falletta, James K. Bass, Adam Luebke, Cantantes de cámara de UCLA, Buffalo Philharmonic Orchestra y Buffalo Philharmonic Chorus) GERSHWIN: PORGY Y BESS

David Frost y John Kerswell, ingenieros; Silas Brown, ingeniero de masterización (David Robertson, Eric Owens, Angel Blue, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

David Frost y John Kerswell, ingenieros; Silas Brown, ingeniero de masterización (David Robertson, Eric Owens, Angel Blue, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus) HYNES: FIELDS

Kyle Pyke, ingeniero; Jesse Lewis y Kyle Pyke, ingenieros de masterización (Devonté Hynes y Third Coast Percussion)

Kyle Pyke, ingeniero; Jesse Lewis y Kyle Pyke, ingenieros de masterización (Devonté Hynes y Third Coast Percussion) IVES:

SINFONÍAS COMPLETAS Alexander Lipay y Dmitriy Lipay, ingenieros; Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, ingenieros de masterización (Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Ángeles)

SINFONÍAS COMPLETAS Alexander Lipay y Dmitriy Lipay, ingenieros; Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, ingenieros de masterización (Gustavo Dudamel & Filarmónica de Los Ángeles) SHOSTAKOVICH: SINFONÍA NO. 13, ‘BABI YAR’

David Frost & Charlie Post, ingenieros; Silas Brown, ingeniero de masterización (Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra)

74. Productor del año,

Premio al productor clásico . (Los nombres de los artistas aparecen entre paréntesis).

BLANTON ALSPAUGH

• Aspects Of America – Edición Pulitzer (Carlos Kalmar & Oregon Symphony)

• Bendita eres tú entre las mujeres (Peter Jermihov, Katya Lukianov y cantantes del Instituto PaTRAM)

• Dvořák: Sinfonía nº 9; Copland: Billy The Kid (Gianandrea Noseda y National Symphony Orchestra)

• Glass: The Fall Of The House Of Usher (Joseph Li, Nicholas Nestorak, Madison Leonard, Jonas Hacker, Ben Edquist, Matthew Adam Fleisher y Wolf Trap Opera)

• Kahane: Formulario de admisión de refugio de emergencia (Alicia Hall Moran, Gabriel Kahane, Carlos Kalmar y Oregon Symphony)

• Kastalsky: Requiem (Leonard Slatkin, Steven Fox, Benedict Sheehan, Charles Bruffy, Cathedral Choral Society, The Clarion Choir, The Saint Tikhon Choir, Kansas City Coral y orquesta de St. Luke’s)

• Massenet: Thaïs (Andrew Davis, Joshua Hopkins, Andrew Staples, Erin Wall, Toronto Mendelssohn Choir y Toronto Symphony Orchestra)

• Smyth: The Prison (Sarah Brailey, Dashon Burton, James Blachly & Experiential Orchestra)

• Woolf, LP: Fire And Flood (Julian Wachner, Matt Haimovitz y Choir Of Trinity Wall Street)

DAVID HELADA

• Beethoven: Sonatas para piano, vol. 9 (Jonathan Biss)

• Gershwin: Porgy And Bess (David Robertson, Eric Owens, Angel Blue, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

• Gluck: Orphée & Eurydice (Harry Bicket, Dmitry Korchak, Andriana Chuchman, Lauren Snouffer, Lyric Opera Of Chicago Orquesta y coro)

• Holst: los planetas; The Perfect Fool (Michael Stern y Kansas City Symphony)

• Muhly: Marnie (Robert Spano, Isabel Leonard, Christopher Maltman, Denyce Graves, Iestyn Davies, Janis Kelly, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)

• Schubert: Sonatas para piano, D. 845, D. 894, D. 958, D. 960 (Shai Wosner)

• Shostakovich: Sinfonía n. ° 13, ‘Babi Yar’ (Riccardo Muti, Alexey Tikhomirov, Orquesta Sinfónica y Coro de Chicago)

JESSE LEWIS

• Gunn: The Ascendant (Roomful Of Teeth)

• Harrison, M .: Just Constellations (Roomful Of Teeth)

• Sus propias alas (Festival de música de cámara de Willamette Valley)

• Hynes: Fields (Devonté Hynes y Third Coast Percussion)

• Lang, D .: Love Fail (Beth Willer & Lorelei Ensemble)

• Mazzoli: Proving Up (Christopher Rountree, Opera Omaha & International Contemporary Ensemble)

• Sharlat: Spare The Rod! (NOW Ensemble)

• Soul House (Hub New Music)

• Wherein Lies The Good (The Westerlies)

DMITRIY LIPAY

• Adams, J .: ¿Debe el diablo tener todas las buenas melodías? (Yuja Wang, Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)

• Cipullo: The Parting (Alastair Willis, Laura Strickling, Catherine Cook, Michael Mayes y Music Of Remembrance)

• Ives: Sinfonías completas (Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)

• LA Phil 100 – Gala de cumpleaños del centenario de la Filarmónica de Los Ángeles (Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)

• Langgaard: Preludio al Anticristo; Strauss: An Alpine Symphony (Thomas Dausgaard & Seattle Symphony Orchestra)

• Nielsen: Sinfonía n. ° 1 y Sinfonía n. ° 2, ‘Los cuatro temperamentos’ (Thomas Dausgaard y Seattle Symphony)

ELAINE MARTONE

• Con destino a la tierra prometida (Robert M. Franklin, Steven Darsey, Jessye Norman y Taylor Branch)

• Dawn (Shachar Israel)

• Gandolfi, Prior y Oliverio: obras orquestales (Robert Spano y Atlanta Symphony Orchestra)

• Cantando en los muertos de Noche (Octavo mirlo)

• Whitacre: The Sacred Veil (Eric Whitacre, Grant Gershon & Los Angeles Master Chorale)

CLÁSICO

75. Premio a la Mejor Interpretación Orquestal

al Director y a la Orquesta.

ASPECTOS DE AMÉRICA – EDICIÓN PULITZER

Carlos Kalmar, director (Sinfónica de Oregón)

Carlos Kalmar, director (Sinfónica de Oregón) CONCURRENCIA

Daníel Bjarnason, director (Orquesta Sinfónica de Islandia)

Daníel Bjarnason, director (Orquesta Sinfónica de Islandia) COPLAND: SINFONÍA NO. 3

Michael Tilson Thomas, director (Sinfónica de San Francisco)

Michael Tilson Thomas, director (Sinfónica de San Francisco) IVES: SINFONÍAS COMPLETAS

Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)

Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles) LUTOSłAWSKI: SINFONÍAS NOS. 2 y 3

Hannu Lintu, director (Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia)

76. Premio a la Mejor Grabación de Ópera

al Director, Productor (es) de Álbum y Solistas Principales.

DELLO JOIO: EL JUICIO EN ROUEN

Gil Rose, director; Heather Buck y Stephen Powell; Gil Rose, productor (Boston Modern Orchestra Project; Odyssey Opera Chorus)

Gil Rose, director; Heather Buck y Stephen Powell; Gil Rose, productor (Boston Modern Orchestra Project; Odyssey Opera Chorus) FLOYD, C .: PRÍNCIPE DE JUGADORES

William Boggs, director; Keith Phares y Kate Royal; Blanton Alspaugh, productor (Orquesta Sinfónica de Milwaukee; Coro de la Ópera Florentina)

William Boggs, director; Keith Phares y Kate Royal; Blanton Alspaugh, productor (Orquesta Sinfónica de Milwaukee; Coro de la Ópera Florentina) GERSHWIN: PORGY Y BESS

David Robertson, director; Angel Blue y Eric Owens; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

David Robertson, director; Angel Blue y Eric Owens; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus) HANDEL: AGRIPPINA

Maxim Emelyanychev, director; Joyce DiDonato; Daniel Zalay, productor (Il Pomo D’Oro)

Maxim Emelyanychev, director; Joyce DiDonato; Daniel Zalay, productor (Il Pomo D’Oro) ZEMLINSKY: DER ZWERG

Donald Runnicles, director; David Butt Philip y Elena Tsallagova; Peter Ghirardini y Erwin Stürzer, productores (Orquesta de la Deutsche Oper Berlin; Coro de la Deutsche Oper Berlin)

77. Premio a la Mejor Interpretación Coral

al Director, y al Director Coral y / o Maestro de Coro cuando corresponda ya la Organización / Conjunto Coral.

CARTHAGE

Donald Nally, director (The Crossing)

Donald Nally, director (The Crossing) DANIELPOUR: LA PASIÓN DE YESHUAH

JoAnn Falletta, directora; James K. Bass y Adam Luebke, maestros de coro (James K. Bass, J’Nai Bridges, Timothy Fallon, Kenneth Overton, Hila Plitmann y Matthew Worth; Buffalo Philharmonic Orchestra; Buffalo Philharmonic Chorus y cantantes de cámara de UCLA)

JoAnn Falletta, directora; James K. Bass y Adam Luebke, maestros de coro (James K. Bass, J’Nai Bridges, Timothy Fallon, Kenneth Overton, Hila Plitmann y Matthew Worth; Buffalo Philharmonic Orchestra; Buffalo Philharmonic Chorus y cantantes de cámara de UCLA) KASTALSKY: REQUIEM

Leonard Slatkin, director; Charles Bruffy, Steven Fox y Benedict Sheehan, maestros de coro (Joseph Charles Beutel y Anna Dennis; Orquesta de St. Luke’s; Cathedral Choral Society, The Clarion Choir, Kansas City Chorale y The Saint Tikhon Choir)

Leonard Slatkin, director; Charles Bruffy, Steven Fox y Benedict Sheehan, maestros de coro (Joseph Charles Beutel y Anna Dennis; Orquesta de St. Luke’s; Cathedral Choral Society, The Clarion Choir, Kansas City Chorale y The Saint Tikhon Choir) MORAVEC: SANCTUARY ROAD

Kent Tritle, director (Joshua Blue, Raehann Bryce-Davis, Dashon Burton, Malcolm J. Merriweather y Laquita Mitchell; Oratorio Society Of New York Orchestra; Oratorio Society Of New York Chorus)

Kent Tritle, director (Joshua Blue, Raehann Bryce-Davis, Dashon Burton, Malcolm J. Merriweather y Laquita Mitchell; Oratorio Society Of New York Orchestra; Oratorio Society Of New York Chorus) ÉRASE UNA VEZ

Matthew Guard, director (Sarah Walker; Skylark Vocal Ensemble)

78. Mejor interpretación de música de cámara / conjunto pequeño

Para nuevas grabaciones de obras con cámara o conjunto pequeño (veinticuatro miembros o menos, sin incluir al director). Un premio al conjunto y un premio al director, si aplica.

VOCES CONTEMPORÁNEAS

Pacifica Quartet

Pacifica Quartet MODOS DE CURACIÓN

Brooklyn Rider

Brooklyn Rider HEARNE, T .: PLACE

Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra

Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra HYNES: FIELDS

Devonté Hynes y Third Coast Percussion

Devonté Hynes y Third Coast Percussion LOS CUARTETOS DE SCHUMANN

Dover Quartet

79. Premio al Mejor Solista Instrumental Clásico

al Solista Instrumental y al Director cuando corresponda.

ADÈS: CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA

Kirill Gerstein; Thomas Adès, director (Orquesta Sinfónica de Boston)

Kirill Gerstein; Thomas Adès, director (Orquesta Sinfónica de Boston) BEETHOVEN: SONATAS DE PIANO COMPLETAS

Igor Levit

Igor Levit CUENTOS DE

BOHEMIA Augustin Hadelich; Jakub Hrůša, director (Charles Owen; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks)

BOHEMIA Augustin Hadelich; Jakub Hrůša, director (Charles Owen; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks) DESTINO RACHMANINOV – LLEGADA

Daniil Trifonov; Yannick Nézet-Séguin, director (Orquesta de Filadelfia)

Daniil Trifonov; Yannick Nézet-Séguin, director (Orquesta de Filadelfia) THEOFANIDIS: CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA DE CÁMARA

Richard O’Neill; David Alan Miller, director (Sinfónica de Albany)

80. Premio al Mejor Álbum Vocal Clásico Solista

a: Vocalista (s), Artista (s) colaborativo (por ejemplo: pianistas, directores, grupos de cámara) Productor (es), Ingenieros de grabación / Mezcladores con 51% o más de tiempo de reproducción de material nuevo.

COMPOSITORES AMERICANOS EN JUEGO: WILLIAM BOLCOM, RICKY IAN GORDON, LORI LAITMAN, JOHN MUSTO

Stephen Powell (Attacca Quartet, William Bolcom, Ricky Ian Gordon, Lori Laitman, John Musto, Charles Neidich y Jason Vieaux)

Stephen Powell (Attacca Quartet, William Bolcom, Ricky Ian Gordon, Lori Laitman, John Musto, Charles Neidich y Jason Vieaux) CLAIRIÈRES – CANCIONES DE LILI Y NADIA BOULANGER

Nicholas Phan; Myra Huang, acompañante

Nicholas Phan; Myra Huang, acompañante FARINELLI

Cecilia Bartoli; Giovanni Antonini, director (Il Giardino Armonico)

Cecilia Bartoli; Giovanni Antonini, director (Il Giardino Armonico) EL AMOR DE

UNA MUJER Brian Giebler; Steven McGhee, acompañante (Katie Hyun, Michael Katz, Jessica Meyer, Reginald Mobley y Ben Russell)

UNA MUJER Brian Giebler; Steven McGhee, acompañante (Katie Hyun, Michael Katz, Jessica Meyer, Reginald Mobley y Ben Russell) SMYTH: LA PRISIÓN

Sarah Brailey y Dashon Burton; James Blachly, director (Coro experiencial; Orquesta experiencial)

81. Premio al Mejor Compendio Clásico

al Artista (s) y al Productor (es) e Ingeniero (s) del Álbum por más del 51% del tiempo de reproducción del álbum, si no es el artista.

ADÈS CONDUCTA ADÈS

Mark Stone y Christianne Stotijn; Thomas Adès, director de orquesta; Nick Squire, productor

Mark Stone y Christianne Stotijn; Thomas Adès, director de orquesta; Nick Squire, productor SAARIAHO: GRAAL THÉÂTRE; MAPA CÍRCULO; NEIGES; VERS TOI QUI ES SI LOIN

Clément Mao-Takacs, director; Hans Kipfer, productor

Clément Mao-Takacs, director; Hans Kipfer, productor SEREBRIER: VARIACIONES SINFÓNICAS DE BACH; LAMENTOS Y ALELUYAS; CONCIERTO DE FLAUTA

José Serebrier, director; Jens Braun, productor

José Serebrier, director; Jens Braun, productor THOMAS, MT: DEL DIARIO DE ANNE FRANK Y MEDITACIONES SOBRE RILKE

Isabel Leonard; Michael Tilson Thomas, director de orquesta; Jack Vad, productor

Isabel Leonard; Michael Tilson Thomas, director de orquesta; Jack Vad, productor WOOLF, LP: INCENDIOS E INUNDACIONES

Matt Haimovitz; Julian Wachner, director de orquesta; Blanton Alspaugh, productor

82. Premio a la mejor composición clásica contemporánea de

un compositor. (Para una composición clásica contemporánea compuesta en los últimos 25 años y lanzada por primera vez durante el año de elegibilidad). Premio al libretista, si corresponde.

ADÈS: CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA

Thomas Adès, compositor (Kirill Gerstein, Thomas Adès & Boston Symphony Orchestra)

Thomas Adès, compositor (Kirill Gerstein, Thomas Adès & Boston Symphony Orchestra) DANIELPOUR: LA PASIÓN DE YESHUA

Richard Danielpour, compositor (JoAnn Falletta, James K. Bass, Adam Luebke, UCLA Chamber Singers, Buffalo Philharmonic Orchestra y Buffalo Philharmonic Chorus)

Richard Danielpour, compositor (JoAnn Falletta, James K. Bass, Adam Luebke, UCLA Chamber Singers, Buffalo Philharmonic Orchestra y Buffalo Philharmonic Chorus) FLOYD, C .: PRINCE OF PLAYERS

Carlisle Floyd, compositor (William Boggs, Kate Royal, Keith Phares, Florentine Opera Chorus y Milwaukee Symphony Orchestra)

Carlisle Floyd, compositor (William Boggs, Kate Royal, Keith Phares, Florentine Opera Chorus y Milwaukee Symphony Orchestra) HEARNE, T .: PLACE

Ted Hearne, compositor (Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra)

Ted Hearne, compositor (Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra) ROUSE: SINFONÍA NO. 5

Christopher Rouse, compositor (Giancarlo Guerrero y Nashville Symphony)

VIDEO MUSICAL / PELÍCULA

83. Premio al mejor video

musical para el artista, director de video y productor de video.

BROWN SKIN GIRL

Beyoncé

Beyoncé Knowles-Carter y Jenn Nkiru, directores de video; Lauren Baker, Astrid Edwards, Nathan Scherrer y Erinn Williams, productores de video

Beyoncé Beyoncé Knowles-Carter y Jenn Nkiru, directores de video; Lauren Baker, Astrid Edwards, Nathan Scherrer y Erinn Williams, productores de video LA VIDA ES BUENO

Futuro Con la participación de Drake

Julien Christian Lutz, director de video; Harv Glazer, productor de video

Futuro Con la participación de Drake Julien Christian Lutz, director de video; Harv Glazer, productor de video LOCKDOWN

Anderson .Paak

Dave Meyers, director de video; Nathan Scherrer, productor de video

Anderson .Paak Dave Meyers, director de video; Nathan Scherrer, productor de video ADORE YOU

Harry Styles

Dave Meyers, director de video; Nathan Scherrer, productor de video

Harry Styles Dave Meyers, director de video; Nathan Scherrer, productor de video GOLIATH

Woodkid

Yoann Lemoine, director de video

84. Mejor película musical Para películas de

conciertos / actuaciones o documentales musicales. Premio al artista, director de video y productor de video.