Embajador de Estados Unidos en México pide no viajar a nuestro país por COVID-19

Debido al alto nivel de contagio que hay en nuestro país de la pandemia del coronavirus, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, recomendó a sus ciudadanos posponer sus vacaciones en territorio mexicano.

Mediante un video vía redes sociales, el embajador dijo que aun cuando hayan conseguido una oferta por viajar a México, no es aconsejable por el momento.

“México está aún en una etapa de altos niveles de contagio en comunidad de COVID-19 así que les recomendamos que posponga sus vacaciones en México en este momento”, dijo Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México”, explicó.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/GfNkDSD07A

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 15, 2020