EMBARAZADA DE NUEVO DISCO, CONFIRMA LADY GAGA

Luego de los rumores que apuntaban a un posible embarazo, la cantante Lady Gaga respondió en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje.

Y es que supuestamente, la intérprete de 32 años habría contado en la fiesta después de la entrega de premios Óscar que estaba embarazada.

“Rumores de que estoy embarazada? Sí, embarazada de #LG6”, se lee en el mensaje.

Con esto, la estadounidense negó su supuesto embarazo y anunció que está trabajando en un nuevo proyecto musical, lo que parece ser su nuevo álbum.

Lady Gaga tiene cinco álbumes de estudio: The Fame (2008); Born this way (2011); Artpop (2013); Cheek to Cheek con Tony Bennett (2014); Joanne (2016).