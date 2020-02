Empleado se baña en el fregadero de una cocina de comida rápida

Un joven trabajador de la cadena Wendy´s decidió improvisar un ‘jacuzzi’ en su lugar de trabajo. Fue a través de un video que circula en las redes que pudo verse al hombre dentro de uno de los fregaderos de la sucursal ubicada en Greenville, Michigan, Estados Unidos.

En las imágenes puede verse que él la pasa muy bien mientras otro compañero le avienta una esponja.

Me siento como en un jacuzzi. Simplemente estoy disfrutando de la vida”, se le escucha decir.

Tras hacerse viral, los jóvenes que participaron en el video fueron despedidos de la cadena de comida rápida.

Por su parte, Wendy´s aseguró que desinfectó por completo todo el local.

🍔 🍟 WENDY'S KITCHEN SINK BATH KIDS FIRED…

😂🤣 Took 'Fresh' Slogan Way Too Far!!! 😂🤣

“Got it enjoy the small things in life”…#Wendys #Kitchen #Sink #Bath #Kid #Fired #EnjoyTheSmallThingsInLife pic.twitter.com/IF1wiD5SHD

