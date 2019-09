EMPRESARIOS BUSCARÁN ASESORÍA SOBRE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Ante la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, y tener pleno conocimiento de su contenido y cómo podría afectar a los ciudadanos, pues indicó se siente muy agresiva, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche buscará orientación sobre el tema con especialistas.

Víctor del Río R. de la Gala, presidente de ese organismo, indicó esta norma busca evitar la evasión fiscal y actos de corrupción.

-Tenemos que estar muy bien informados para determinar cuáles son los alcances; hemos oído varios comentarios sobre estos, sin embargo, tendremos que asesorarnos muy bien tanto empresarios como los ciudadanos, para saber qué hacer cuando alguien por algún error tenga esa problemática.

-Aparentemente suena muy agresiva, el fin lo entendemos bien, que nadie esté en la ilegalidad, se combata la corrupción, empero, sentimos es un poco agresiva, y tenemos que asesorarnos muy bien y no tener ningún problema y en la mente tener siempre que debemos hacer las cosas en el marco de la ley para evitarse problemas –manifestó.

Del Río apuntó esa Ley tiene algunos puntos que a quien incumpla se le cataloga como si fuera crimen organizado o un delincuente, o un asesino y eso habría que aclarar o hacer los ajustes en la Ley.

-Por ejemplo, en lo que se presume un ilícito por alguna persona, antes de dictar sentencia ya se puedan vender sus bienes, y después de dos años te digan: “disculpe, no pasó nada”, pero tus bienes ya se vendieron… ese tipo de cosas hay que aclarar y para eso vamos a traer a expertos en el tema para que nos expliquen muy bien de qué se trata y saber en caso de que alguien esté en esa situación, pueda defenderse.

-Vamos a traer a un experto para que nos interprete perfectamente la ley, no somos penalistas, no somos abogados, para que nos explique los alcances y en caso de que alguien incurra, tenga el derecho a defenderse, aunque entendemos el fin es el combate a la defraudación y a no hacer las cosas correctamente. Que la ley sea justa y tengamos la manera de defendernos.