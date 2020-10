Empresarios piden “cuidar lo ganado” para no regresar a semáforo rojo

Luego de hacer un llamado para que tanto empresas como ciudadanos tengan plena conciencia de la importancia de observar las medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria por COVId-19 y cumplir con su responsabilidad social, Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Campeche, advirtió se podría perder todo lo ganado con el trabajo conjunto de sociedad, empresas y autoridades, para llegar al “semáforo verde”.

-Eso sería muy perjudicial para todos –advirtió ante la invitación que se hiciera a la sociedad en general de participar en el Buen Fin que programado del 9 a 22 de noviembre próximo.

-Los medios de comunicación y nosotros, empresas y autoridades, tenemos una responsabilidad social y va en el sentido de exhortar a la población, a la sociedad para decirles que el “semáforo verde” no quiere decir que “hagamos lo que nos da la gana”, quiere decir que las condiciones van en camino favorable y ciertas actividades que antes no podían desempeñarse, hoy sí se pueden realizar pero cuidando los protocolos, si no lo hacemos, perdemos todo lo ganado.

Agregó que durante el Buen Fin, la ciudadanía debe analizar sus necesidades y no comprar por comprar, porque advirtió que hacerlo de manera desordenada y sin conciencia, traerá efectos negativos.

-Compren y aprovechen con responsabilidad, las oportunidades que se presentarán y por nuestra parte, haremos lo que nos corresponde, que es trabajar de la mano con el público, el sector privado, la sociedad en general y salir de esta lamentable situación que nos tocó vivir y hacerlo trabajando de manera coordinada.