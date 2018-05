HAY EMPRESAS INTERESADAS EN INVERTIR EN RED DE AGUA POTABLE

Vicente Cárdenas Góngora, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró hay empresarios interesados en invertir en Campeche en la sustitución o mejoramiento de la red de distribución de agua potable de la ciudad capital, al tiempo que afirmó su participación no significaría la “privatización” del servicio pues “el agua siempre va a ser de la gente”.

Asimismo, aseguró no hay riesgo alguno de que colapse la red de distribución de la ciudad luego de que empiece a funcionar el acueducto a Hobomó, y que el proyecto considera cancelar los 23 pozos urbanos que hay en la ciudad.

-Lo que tenemos son tuberías obsoletas, encriptadas y el Sistema Municipal de Agua Potable tiene que estar trabajando constantemente en esas fugas y eso es lo que se quiere cambiar. Ya estamos trabajando en el proyecto para tener una idea sobre la inversión que se requiere y hacerla por etapas pues es imposible se realice en un solo ejercicio.

Señaló que esto podría realizarse si los gobiernos estatal o municipal estén de acuerdo en entrar con una “PP” lo que dijo no es privatizar el servicio.

-El agua siempre va a ser de la gente, nunca se va a privatizar. Hay interés del sector privado, muchas empresas quieren invertir en Campeche para hacer ese tipo de cosas y en algunas ocasiones hemos planteado este tema con el Ayuntamiento de Campeche y las autoridades están interesadas en el tema –aseguró.

A pregunta expresa sobre si la participación de inversión privada sería temporal, Cárdenas Góngora apuntó que dependería del monto.

-Tal vez se pueda manejar por sectores y dárselo a empresas y empezar así –la sustitución de la red-. Pero es algo que tenemos que hacer, no nos podemos quedar en lo mismo y, sí definitivamente el problema es económico por parte de los ayuntamientos o el Gobierno no tiene la capacidad para aportar esos recursos, hay empresas interesadas que lo hacen y esto no significa privatizar el agua –puntualizó.