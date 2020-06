En 85 por ciento bajaron las ventas de papeleros

Bajas de un 80 a 85 por ciento registra en sus ventas el sector papelero en Campeche, situación que arrojó la contingencia sanitaria, quien agregó los precios de los proveedores aumentaron en diez puntos porcentuales, incrementos que muchas empresas están dispuestas a absorber si con ello logran mantener abiertas sus puertas.

Manuel Loaeza, presidente de la Asociación de Papelerías en Campeche, informó lo anterior y apuntó registran grandes pérdidas porque la gente no sale de sus casas y a pesar de abrir sus establecimientos no hay logrado recuperar la clientela.

-Hay la esperanza de que el próximo año repunten las ventas y tengamos la oportunidad de recuperar lo que hay invertido; la mayoría de los pequeños papeleros no tenemos oportunidad de invertir mucho. Las fábricas que nos surten nos presionan para hacer las compras y no dejarlo para los últimos días pero los precios aumentaron un 10, 15 por ciento en todas las ramas de la papelería.

-Hay quien sacrificarán ese porcentaje y tengan ventas, y lograr al menos si no ganar, no perder y mantenerse en el mercado. No sé cuánto vamos a invertir y ya se pidió la apertura de los comercios, y algunos lo comienzan a hacer, cuidando todos los protocolos que pide el sector salud.

-Algunos no podrán abrir porque no hay capital, porque no tuvieron para sostenerse los últimos tres meses y pagar la renta, y que buscan otro lugar donde instalar sus pequeños comercios.