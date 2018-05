EN CALAKMUL SE HAN REALIZADO MIL ACCIONES DE VIVIENDA

Por ser Calakmul uno de los cuatro municipios que presenta mayor rezago social en la entidad, en la administración que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, se han realizado alrededor de Un mil acciones de vivienda en esa región, informó Oswaldo Sierra Villajuana, director Comisión para el Desarrollo del Suelo y Vivienda de Campeche (Codesvi).

-No sólo hemos llevado vivienda nueva, hemos llevado acciones de mejoramiento para que todas esas viviendas en las cuales las capacidades para albergar a las familias, no son suficientes, las podamos ayudar con acciones de baño, recámara adicional, de techo, de piso.

-Este año para el municipio de Calakmul tenemos muy buenas acciones, estamos pensando llevar no sólo vivienda nueva sino acciones de ampliación y mejoramiento –señaló y agregó que además se debe atender la demanda de nuevos hogares, la sustitución de viviendas que por su tiempo o la calidad de sus materiales, debe renovarse y es una situación que se presenta todos los años.

-Lo que hacemos es ofrecer de manera permanente los programas para que en el momento que surja la necesidad, dar la atención necesaria. En la presente administración, se han llevado a cabo cerca de Un mil acciones de vivienda en Calakmul, y hay que seguir trabajando porque la necesidad existe en todos los municipios; en Calakmul va a ser permanente, es la instrucción del Gobernador, que la gente con este tipo de rezagos pueda contar con un programa a su medida.