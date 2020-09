En Campeche esperan obtener 67 mil firmas para avalar juicio contra expresidentes

Del 2 a 12 de septiembre, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevará a cabo en Campeche la consulta ciudadana, y decidir si debe someterse a juicio a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyos resultados deberán contabilizarse un día después, informó Patricia López León, secretaria general en funciones de presidenta de ese instituto político.

De igual manera, el Partido del Trabajo y el colectivo Mexicanos por la 4T, informaron que se suman a esta consulta ciudadana.

En el primero de los casos, su dirigente estatal Antonio Gómez Saucedo, consideró puede obtener 25 mil firmas en la entidad, contra 27 en el caso del organismo que preside Carlos Ucan Yam, quien consideró podrían duplicarse, luego de señalar que se trata de la firma en un formato específico e invitó a los ciudadanos a descargar este formato y enviarlo directamente a la plataforma para enjuiciar a los Presidentes y a los que calificó de “iconos de la corrupción e impunidad”.

De esta manera, el Estado de Campeche podría aportar 67 mil firmas a las dos millones que se pretenden reunir en todo el país.

MORENA recordó se trata de una invitación abierta a todos los ciudadanos, a la que se suma Campeche al montar módulos en todos los Municipios, guardando y cuidando las medidas de protección por la contingencia sanitaria y que la población decida si se somete a juicio político a los últimos cinco Jefes de la Nación; habrá módulos fijos, itinerantes y brigadas; el conteo se realizará el 13 de septiembre.

Finalmente, Gómez Saucedo indicó arrancarán en brigadas intensas en visitas casa por casa en los once municipios, las 13 Juntas Municipales y todas las comunidades, de las que esperan obtener 27 mil firmas y respaldar la iniciativa que presentó una tercera parte de los diputados del Congreso de la Unión y determinar si se enjuicia o no a los ex presidentes del país.