EN CAMPECHE HAY 19 CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN

En los últimos años el Centro Estatal de Oncología ha detectado 19 casos de cáncer de pulmón, indicó el director Nicolás Briceño Ancona, quien llamó a poner más atención en este tema porque dijo que el consumo del tabaco no solo ocasiona este tipo de cáncer, pues también es factor determinante para el cáncer de mamá, laringe y otras zonas.

“Realmente Campeche presenta un mínimo de casos, tenemos registro de 19 de hace tres o cuatro años aproximadamente, de éstos solo ha habido tres muertes, en comparación con otros estados del país tenemos una incidencia menor, no hay motivo de alarma, al menos en el CEO solo esos hemos atendidos”.

Briceño Ancona dijo que el tabaco no solo ocasiona cáncer de pulmón, sino que incide también en otros cánceres, como el de mama, garganta y órganos expuestos al humo de cigarro, por lo que exhortó a los ciudadanos a disminuir el consumo.

“Son muchos más los otros cánceres que están asociados al consumo del tabaco que pueden condicionar problemas en los pacientes, por ejemplo el cáncer de mama, cervicouterino, las vías aerodigestivas superiores, laringe, traqueada entre otros”.