EN CAMPECHE NO HAY PENSIÓN A EXGOBERNADORES: AYSA

Luego de señalar que de acuerdo con la ley, en el Estado de Campeche no hay ninguna pensión por ser Gobernador una vez que termine su periodo, el gobernador Carlos Miguel Aysa González aclaró tienen ese derecho los funcionarios que trabajaron 30, 40 años y concluyan y hayan cotizado en el ISSSTECam.

En entrevista, ante la propuesta de Ley de Austeridad que presentó ante el Congreso local el grupo parlamentario de Morena, para que ex gobernadores, ex rectores, ex magistrados, entre otros no reciban pensión alguna, el mandatario puntualizó en Campeche no hay pensiones por ser Gobernador y éste beneficio se da a quienes por años trabajaron en el gobierno municipal o estatal.

Indicó no es al último salario, sino a 25 salarios, que es el nivel Subsecretaria. “No hay grandes cantidades, yo creo que deben estudiar bien… estamos en la mejor disposición, no hay dispendio, pero tampoco se le puede quitar, ninguna ley puede ser retroactiva, quitarse” y manifestó estar de acuerdo en que a ninguna persona por haber sido mandatario, se le otorgue.

-Si se refieren a lo de Presidentes de la República, eso aquí no procede; aquí solamente las personas que han cotizado durante su estancia en el Gobierno, tanto Municipales como Estatal –reiteró.

Por otra parte, sobre la solicitud de incremento salarial de poco más del 8 por ciento que pide el Sindicato de los Tres Poderes, señaló se analizará, pero primero debe conocerse cuánto autoriza la Secretaría de Hacienda porque “no podemos ir más allá” y la decisión se tomará una vez que tenga la Ley de Ingresos y Egresos.

-Esta solicitud la recibe el Secretario de Gobierno, y se analiza junto con la de Administración para ver qué posibilidades tenemos… no es solo el salario, sino tras prestaciones que hay por ley; queremos a los trabajadores y en lo que esté en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir adelante.

-Estamos viendo no pedir ningún crédito, de que con lo que tenemos hagamos mucho.