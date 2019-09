EN CAMPECHE SE HAN DETECTADO OCHO AVISTAMIENTOS DE AERONAVES

Un total de ocho avistamientos de aeronaves en territorio campechano se han detectado en el presente año, informó el comandante de la 33ava Zona Militar, Vicente Antonio Contreras Gómez, quien señaló la avioneta que recientemente se detectó en el municipio de Hopelchén, está bajo resguardo e indicó en casos como estos, las Fuerzas Armadas acuden en apoyo de las autoridades federales.

En breve entrevista, señaló esta aeronave no tiene relación alguna con tráfico de estupefacientes.

-Suponemos nosotros es una aeronave que se empleó para alguna actividad ilícita, porque está abandonada como cualquier otra aeronave que llegase a aterrizar en cualquier lugar como ya ha sucedido en otras ocasiones; estamos resguardando esa aeronave porque no queremos que se pudiera en un momento dado, utilizar para alguna otra actividad.

-Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, no aseguramos; de acuerdo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Secretaría, Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, no aseguramos ningún tipo de objeto, ni ranchos, ni nada, le corresponde a la autoridad, nosotros no sabemos quién.

-Lo que si hacemos es contribuir con las autoridades cuando nos lo requieren, como en este caso.

Indicó no tienen por qué decirles los motivos del aseguramiento que realizan en coadyuvancia.

-La información que tenemos es que son entre 8 y aeronaves que han aterrizado en territorio campechano, y es algo que se ha compartido, pero no tenemos datos de cuántas aeronaves sobrevuelan el espacio mexicano, es un dato que no tenemos la 33 Zona Militar no tiene acceso a esa información, pues corresponde al Espacio Aéreo Nacional, concluyó.