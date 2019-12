EN CARMEN SE REDUCE RIESGO DE ADICCIONES EN ADOLESCENTES

Con acciones de prevención y sensibilización a jóvenes sobre riesgos del consumo de sustancias psicotrópicas, y la detección a temprana edad en consumidores experimentales, la Unidad Médica Especializada del Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), atendió a 6 mil adolescentes y jóvenes de diversas escuelas de Carmen a través de 182 pláticas informativas.

El personal de salud aborda a la población juvenil en la Isla con temas referentes a la Prevención del Alcohol y de Inhalables, la Autoestima, Violencia en el Noviazgo y la Prevención del Bullying; se instruye sobre los estragos que generan las sustancias, las afectaciones que producen a la salud, desarrollo personal y las relaciones humanas.

Este ejercicio permite acercar el tema de prevención del consumo de drogas a escolares en de edades de 12 a 18 años, con fomento a las buenas relaciones, actitudes e identificar los factores de riesgo en la adolescencia.

A los estudiantes y docentes que acuden a ser parte de estas pláticas se les entrega de trípticos informativos, además de otorgarse consejería en materia de detección y atención de jóvenes que sean detectados con algún factor de riesgo, esto permite acercarles el servicio de manera gratuita a aquellos jóvenes que cuenten con alguna situación de adicción.

La UNEME-CAPA también realiza visitas a empresas, para llevar capacitación y aplicación de pruebas en la búsqueda de detectar abuso de alcohol o alguna sustancia, en general los servicios en consejería, atención psicológica y médica son gratuitas, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y para solicitar una cita tiene a disposición el número telefónico 93838 22029.

Cabe destacar la participación de las Escuelas Secundarias Técnicas Industrial No. 21, 25, 26 y 40; así como la Secundaria General No. 7; la Escuela Secundaria Federal No. 17; el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio No. 20; la Secundaria Particular Ignacio Rodríguez Galván; la Secundaria “José Vasconcelos”, la Escuela “Sor Juana Inés de la Cruz”, así como el Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegio Lafayette y la UTCAM.