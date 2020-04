En conflicto limítrofe, nuestra entidad tiene la razón jurídica: Medina Piña

Luego de afirmar que la zona limítrofe de Cakalmul recibe la atención que requieren sus habitantes, sobre todo ante la contingencia sanitaria, Alejandro Medina Piña, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, manifestó que en la defensa del territorio campechano nuestra entidad tiene la razón jurídica, al tiempo que indicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría carácter definitivo.

-Defender nuestro territorio no es nuevo, porque en otras ocasiones que se han presentado juicios en contra del Estado, otras controversias, se han alegado las mismas razones; el territorio es único, la Península ha sido península, el Estado de Yucatán, la creación de un Estado fue Campeche, la razón nos asiste, jurídicamente nos asiste porque hubo un expediente ante la Cámara de Diputados, hubo una sanción del Presidente –Benito-Juárez en su momento.

-De que ahí surjan ahora algunas interpretaciones y cómo puedan demostrarlo, en eso estamos.. nosotros nos estamos yendo por varias vías, la jurídica, la histórica, tenemos pruebas relacionadas topográficas, y para qué voy a andar abriendo la gama de pruebas…

-En cuanto a las resoluciones de las controversias constitucionales, no recae recurso alguno contra esas sentencias, son de carácter definitiva no se puede presentar ni apelación ni revocación, ni amparo ni juicio alguno, vamos a decir, un recurso legal en contra de esa resolución. Ha estado muy acelerado este asunto, no llevamos ni un año, se está sustanciando con mucha celeridad.